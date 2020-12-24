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У луцькому виші представили оновлений склад проректорів та деканів. ФОТО

У луцькому виші представили оновлений склад проректорів та деканів. ФОТО
Ректор Луцького НТУ Ірина Вахович представила оновлений склад керівної ланки університету.

Про це інформують на сайті вишу.

Зокрема, ЗВО поповнився новими проректорами, очільниками факультетів і кафедр, керівниками відділів.

Тож, в.о. проректорів Луцького НТУ стали:

- Оксана Миколаївна Ляшенко – в.о.проректора з НПР та забезпечення якості світи;

- Надія Віталіївна Ковальчук – в.о.проректора з НПР та партнерства;

- Олег Васильович Заболотний – в.о.проректора з НПР та досліджень;

- Сергій Ананійович Савчук – в.о.проректора з НПР та інфраструктури.

У луцькому виші представили оновлений склад проректорів та деканів. ФОТО
У луцькому виші представили оновлений склад проректорів та деканів. ФОТО
У луцькому виші представили оновлений склад проректорів та деканів. ФОТО
У луцькому виші представили оновлений склад проректорів та деканів. ФОТО


Факультети очолили:

- Олександр Валентинович Андрійчук – декан факультету архітектури, будівництва та дизайну;
У луцькому виші представили оновлений склад проректорів та деканів. ФОТО


- Ігор Сергійович Мурований – декан факультету транспорту та механічної інженерії;
У луцькому виші представили оновлений склад проректорів та деканів. ФОТО


- Руслан Васильович Кірчук – декан факультету аграрних технологій та екології;
У луцькому виші представили оновлений склад проректорів та деканів. ФОТО


- Інна Степанівна Кондіус – декан факультету комп’ютерних та інформаційних технологій;
У луцькому виші представили оновлений склад проректорів та деканів. ФОТО


- Валентина Віталіївна Ткачук – декан факультету митної справи, матеріалів та технологій;
У луцькому виші представили оновлений склад проректорів та деканів. ФОТО


- Ірина Миколаївна Камінська – декан факультету бізнесу та права;
У луцькому виші представили оновлений склад проректорів та деканів. ФОТО


- Галина Андріївна Герасимчук – декан факультету цифрових, освітніх та соціальних технологій.
У луцькому виші представили оновлений склад проректорів та деканів. ФОТО


Нових завідувачів отримали низка кафедр Луцького НТУ. Так, віднині кафедру дизайну та графіки очолюватиме Сергій Пустюльга; кафедру автомобілів і транспортних технологій – Василь Онищук; кафедру прикладної механіки та мехатроніки – Богдан Валецький; кафедру лісового господарства – Віктор Волянський; кафедру комп’ютерних наук – Валерій Ліщина; кафедру технологій легкої промисловості – Людмила Назарчук; кафедру туризму та готельно-ресторанної справи – Оксана Полінкевич; кафедру іноземної та української філології – Алла Мартинюк.

Крім того, у ЗВО прзначено нових керівників кількох відділів. Так, юридичний відділ очолила Олександра Кравчук; загальний відділ "Офіс ректора" - Галина Войтюк; приймальну комісію - Ірина Бандура; навчально-методичний відділ - Наталія Корецька; центр дистанційної освіти та веб-технологій - Ірина Заблоцька; відділ проектної діяльності - Ольга Марчук; відділ іміджу та промоції - Олена Третяк; науково-дослідну частину - Олександр Голій; відділ господарсько-технічного обслуговування - Андрій Щерба.

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Теги: ЛНТУ, проректор, каферда, декан
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