У луцькому виші представили оновлений склад проректорів та деканів. ФОТО
Сьогодні, 21:20
Ректор Луцького НТУ Ірина Вахович представила оновлений склад керівної ланки університету.
Про це інформують на сайті вишу.
Зокрема, ЗВО поповнився новими проректорами, очільниками факультетів і кафедр, керівниками відділів.
Тож, в.о. проректорів Луцького НТУ стали:
- Оксана Миколаївна Ляшенко – в.о.проректора з НПР та забезпечення якості світи;
- Надія Віталіївна Ковальчук – в.о.проректора з НПР та партнерства;
- Олег Васильович Заболотний – в.о.проректора з НПР та досліджень;
- Сергій Ананійович Савчук – в.о.проректора з НПР та інфраструктури.
Факультети очолили:
- Олександр Валентинович Андрійчук – декан факультету архітектури, будівництва та дизайну;
- Ігор Сергійович Мурований – декан факультету транспорту та механічної інженерії;
- Руслан Васильович Кірчук – декан факультету аграрних технологій та екології;
- Інна Степанівна Кондіус – декан факультету комп’ютерних та інформаційних технологій;
- Валентина Віталіївна Ткачук – декан факультету митної справи, матеріалів та технологій;
- Ірина Миколаївна Камінська – декан факультету бізнесу та права;
- Галина Андріївна Герасимчук – декан факультету цифрових, освітніх та соціальних технологій.
Нових завідувачів отримали низка кафедр Луцького НТУ. Так, віднині кафедру дизайну та графіки очолюватиме Сергій Пустюльга; кафедру автомобілів і транспортних технологій – Василь Онищук; кафедру прикладної механіки та мехатроніки – Богдан Валецький; кафедру лісового господарства – Віктор Волянський; кафедру комп’ютерних наук – Валерій Ліщина; кафедру технологій легкої промисловості – Людмила Назарчук; кафедру туризму та готельно-ресторанної справи – Оксана Полінкевич; кафедру іноземної та української філології – Алла Мартинюк.
Крім того, у ЗВО прзначено нових керівників кількох відділів. Так, юридичний відділ очолила Олександра Кравчук; загальний відділ "Офіс ректора" - Галина Войтюк; приймальну комісію - Ірина Бандура; навчально-методичний відділ - Наталія Корецька; центр дистанційної освіти та веб-технологій - Ірина Заблоцька; відділ проектної діяльності - Ольга Марчук; відділ іміджу та промоції - Олена Третяк; науково-дослідну частину - Олександр Голій; відділ господарсько-технічного обслуговування - Андрій Щерба.
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Про це інформують на сайті вишу.
Зокрема, ЗВО поповнився новими проректорами, очільниками факультетів і кафедр, керівниками відділів.
Тож, в.о. проректорів Луцького НТУ стали:
- Оксана Миколаївна Ляшенко – в.о.проректора з НПР та забезпечення якості світи;
- Надія Віталіївна Ковальчук – в.о.проректора з НПР та партнерства;
- Олег Васильович Заболотний – в.о.проректора з НПР та досліджень;
- Сергій Ананійович Савчук – в.о.проректора з НПР та інфраструктури.
Факультети очолили:
- Олександр Валентинович Андрійчук – декан факультету архітектури, будівництва та дизайну;
- Ігор Сергійович Мурований – декан факультету транспорту та механічної інженерії;
- Руслан Васильович Кірчук – декан факультету аграрних технологій та екології;
- Інна Степанівна Кондіус – декан факультету комп’ютерних та інформаційних технологій;
- Валентина Віталіївна Ткачук – декан факультету митної справи, матеріалів та технологій;
- Ірина Миколаївна Камінська – декан факультету бізнесу та права;
- Галина Андріївна Герасимчук – декан факультету цифрових, освітніх та соціальних технологій.
Нових завідувачів отримали низка кафедр Луцького НТУ. Так, віднині кафедру дизайну та графіки очолюватиме Сергій Пустюльга; кафедру автомобілів і транспортних технологій – Василь Онищук; кафедру прикладної механіки та мехатроніки – Богдан Валецький; кафедру лісового господарства – Віктор Волянський; кафедру комп’ютерних наук – Валерій Ліщина; кафедру технологій легкої промисловості – Людмила Назарчук; кафедру туризму та готельно-ресторанної справи – Оксана Полінкевич; кафедру іноземної та української філології – Алла Мартинюк.
Крім того, у ЗВО прзначено нових керівників кількох відділів. Так, юридичний відділ очолила Олександра Кравчук; загальний відділ "Офіс ректора" - Галина Войтюк; приймальну комісію - Ірина Бандура; навчально-методичний відділ - Наталія Корецька; центр дистанційної освіти та веб-технологій - Ірина Заблоцька; відділ проектної діяльності - Ольга Марчук; відділ іміджу та промоції - Олена Третяк; науково-дослідну частину - Олександр Голій; відділ господарсько-технічного обслуговування - Андрій Щерба.
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Коментарі 1
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