У луцькому виші представили оновлений склад проректорів та деканів. ФОТО

Ірина Вахович представила оновлений склад керівної ланки університету.



Про це інформують на сайті



Зокрема, ЗВО поповнився новими проректорами, очільниками факультетів і кафедр, керівниками відділів.



Тож, в.о. проректорів Луцького НТУ стали:



- Оксана Миколаївна Ляшенко – в.о.проректора з НПР та забезпечення якості світи;



- Надія Віталіївна Ковальчук – в.о.проректора з НПР та партнерства;



- Олег Васильович Заболотний – в.о.проректора з НПР та досліджень;



- Сергій Ананійович Савчук – в.о.проректора з НПР та інфраструктури.







Факультети очолили:



- Олександр Валентинович Андрійчук – декан факультету архітектури, будівництва та дизайну;





- Ігор Сергійович Мурований – декан факультету транспорту та механічної інженерії;





- Руслан Васильович Кірчук – декан факультету аграрних технологій та екології;





- Інна Степанівна Кондіус – декан факультету комп’ютерних та інформаційних технологій;





- Валентина Віталіївна Ткачук – декан факультету митної справи, матеріалів та технологій;





- Ірина Миколаївна Камінська – декан факультету бізнесу та права;





- Галина Андріївна Герасимчук – декан факультету цифрових, освітніх та соціальних технологій.





Нових завідувачів отримали низка кафедр Луцького НТУ. Так, віднині кафедру дизайну та графіки очолюватиме Сергій Пустюльга; кафедру автомобілів і транспортних технологій – Василь Онищук; кафедру прикладної механіки та мехатроніки – Богдан Валецький; кафедру лісового господарства – Віктор Волянський; кафедру комп’ютерних наук – Валерій Ліщина; кафедру технологій легкої промисловості – Людмила Назарчук; кафедру туризму та готельно-ресторанної справи – Оксана Полінкевич; кафедру іноземної та української філології – Алла Мартинюк.



Крім того, у ЗВО прзначено нових керівників кількох відділів. Так, юридичний відділ очолила Олександра Кравчук; загальний відділ "Офіс ректора" - Галина Войтюк; приймальну комісію - Ірина Бандура; навчально-методичний відділ - Наталія Корецька; центр дистанційної освіти та веб-технологій - Ірина Заблоцька; відділ проектної діяльності - Ольга Марчук; відділ іміджу та промоції - Олена Третяк; науково-дослідну частину - Олександр Голій; відділ господарсько-технічного обслуговування - Андрій Щерба.



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