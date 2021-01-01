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У місті на Волині відкриють пункти обігріву. АДРЕСИ

У місті на Волині відкриють пункти обігріву. АДРЕСИ
У зв’язку з ускладненням погодніх умов та похолоданням, з метою недопущення випадків переохолодження та обмороження населення у Нововолинську від 15 січня відкриють два пункти обігріву.

Працюватимуть пункти, на мікрорайоні Шахтарському, 36 та вулиці Сірка, 5. Про це інформує БУГ.

Працівники 5-ї ДПРЧ міста Нововолинськ будуть здійснювати цілодобове чергування.

Рятувальники активно проводять профілактичну роботу з громадянами, закликають бути обережними у зимовий період, та розповідають як себе поводити у тріскучі морози.

Працюватимуть пункти обігріву до понеділка, 18 січня 2021 року.

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Теги: Нововолинськ, пунтки обігріву
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