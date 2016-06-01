Волинянин увійшов до списку найкращих фотографів на міжнародному конкурсі. ФОТО

Андрія Бурди потрапили до списку найкращих на міжнародному конкурсі 35AWARDS.



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Фотограф брав участь у тематичному конкурсі «Крилаті комахи». За результатами голосування його робота увійшла у ТОП 4% найкращих фотографій конкурсу.



А сам Андрій Бурда потрапив до ТОП 4% найкращих фотографів в цій номінації. Всього в конкурсі взяли участь 3 229 осіб з 114 країн і 1330 міст. В цілому на суд журі були подані 8 247 фотографій.



Андрієві 56 років, фотографією він займається вже більше 25 років. За фахом він художник, раніше працював у міському Палаці культури.





За словами Андрія, фотографія – це хобі, йому подобається красива картинка, він любить фотографувати природу, пейзажі, тварин, натюрморти та макро. Знімок комах, який потрапив до ТОПу на конкурсі, був зроблений у полі поблизу Нововолинська.



Довідка. Фотоконкурс «35AWARDS» – велика міжнародна премія заснована в 2015 році творцями професійної фото-спільноти. Щороку фотопремія залучає 35 членів журі з різних країн. У перший рік взяли участь 36 тисяч осіб з 110 країн. З 2016 вже більше 76 тисяч. Особливу увагу премія приділяє системі голосування в 3 етапи, на кожному з яких посилюються критерії відбору.



Фотографії Андрія Бурди з його сторінки у фейсбуці:





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