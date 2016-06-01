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Волинянин увійшов до списку найкращих фотографів на міжнародному конкурсі. ФОТО

Волинянин увійшов до списку найкращих фотографів на міжнародному конкурсі. ФОТО
Світлини нововолинця Андрія Бурди потрапили до списку найкращих на міжнародному конкурсі 35AWARDS.

Про це інформує БУГ.

Фотограф брав участь у тематичному конкурсі «Крилаті комахи». За результатами голосування його робота увійшла у ТОП 4% найкращих фотографій конкурсу.

А сам Андрій Бурда потрапив до ТОП 4% найкращих фотографів в цій номінації. Всього в конкурсі взяли участь 3 229 осіб з 114 країн і 1330 міст. В цілому на суд журі були подані 8 247 фотографій.

Андрієві 56 років, фотографією він займається вже більше 25 років. За фахом він художник, раніше працював у міському Палаці культури.

Волинянин увійшов до списку найкращих фотографів на міжнародному конкурсі. ФОТО

За словами Андрія, фотографія – це хобі, йому подобається красива картинка, він любить фотографувати природу, пейзажі, тварин, натюрморти та макро. Знімок комах, який потрапив до ТОПу на конкурсі, був зроблений у полі поблизу Нововолинська.

Довідка. Фотоконкурс «35AWARDS» – велика міжнародна премія заснована в 2015 році творцями професійної фото-спільноти. Щороку фотопремія залучає 35 членів журі з різних країн. У перший рік взяли участь 36 тисяч осіб з 110 країн. З 2016 вже більше 76 тисяч. Особливу увагу премія приділяє системі голосування в 3 етапи, на кожному з яких посилюються критерії відбору.

Фотографії Андрія Бурди з його сторінки у фейсбуці:

Волинянин увійшов до списку найкращих фотографів на міжнародному конкурсі. ФОТО
Волинянин увійшов до списку найкращих фотографів на міжнародному конкурсі. ФОТО
Волинянин увійшов до списку найкращих фотографів на міжнародному конкурсі. ФОТО
Волинянин увійшов до списку найкращих фотографів на міжнародному конкурсі. ФОТО
Волинянин увійшов до списку найкращих фотографів на міжнародному конкурсі. ФОТО
Волинянин увійшов до списку найкращих фотографів на міжнародному конкурсі. ФОТО
Волинянин увійшов до списку найкращих фотографів на міжнародному конкурсі. ФОТО
Волинянин увійшов до списку найкращих фотографів на міжнародному конкурсі. ФОТО
Волинянин увійшов до списку найкращих фотографів на міжнародному конкурсі. ФОТО
Волинянин увійшов до списку найкращих фотографів на міжнародному конкурсі. ФОТО
Волинянин увійшов до списку найкращих фотографів на міжнародному конкурсі. ФОТО
Волинянин увійшов до списку найкращих фотографів на міжнародному конкурсі. ФОТО
Волинянин увійшов до списку найкращих фотографів на міжнародному конкурсі. ФОТО
Волинянин увійшов до списку найкращих фотографів на міжнародному конкурсі. ФОТО
Волинянин увійшов до списку найкращих фотографів на міжнародному конкурсі. ФОТО

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Теги: Андрій Бурда, фотограф, конкурс
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