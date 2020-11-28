Стало відомо, чому на Волині закрили мало не кожну другу автостанцію





Про це пишуть



У січні мешканців Любомльського району обурила новина: автостанція в Любомлі повністю зачинена.



«Навіть у свята люди їдуть по своїх справах, тільки хіба про них в Любомлі хтось думає? Автостанція закрита, нерентабельно, здається в оренду. А з 08.01. ще і останній прихисток – кафе всередині також закрите згідно з рішенням влади про локдаун... Так куди сховатися подорожуючим, серед яких і діти?» – написав у своєму дописі користувач



Більшість коментаторів почали звинувачувати в усьому місцеву владу. Проте, насправді, місцева громада до такого рішення стосунку не має.



Місцеві автостанції на Волині належать ПАТ «Волинське обласне підприємство автобусних перевезень» (далі – «ВОПАС»). Голова правління компанії Інеса Корнейчук пояснила, що такий захід вимушений.



«Призупинена робота автостанції в зв’язку з карантинними обмеженнями і в зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями підприємства, бо нам немає чим платити касирам і тому ми поки призупинили роботу. Нам перевізники гроші не дають за заїзд, тому дуже складно викрутитися з цієї складної ситуації», – пояснює вона причини такого рішення.



З її слів, поки що роботу автостанції призупинили тимчасово на час карантину. Проте наразі невідомо, як далі працюватиме підприємство.



«У зимовий період зовсім мало людей їздить і нам не вигідно. Касири не заробляють на себе, ми вимушені доплачувати їм до мінімалки, яка зросла до 6 тисяч, а з усіма нарахуваннями то 7,5 тисяч», – розповіла Інеса Корнейчук.



Вона переконує: взимку набиралося заледве 2 тисячі пасажирів на місяць, хоча в літній період було, що з Любомльської автостанції їхало 15 тисяч пасажирів. Проте це було буквально два місяці: у липні та серпні, з вересня уже відбувся спад пасажиропотоку. На автостанції донедавна працювало 4 людей, а з 1 січня – троє. Їх поки що відправили у відпустку без збереження зарплати.



«У нас збитки і ми не можемо утримувати не тільки цю, а й інші малі автостанції. Іваничі, Турійськ, Берестечко, Цумань, Шацьк не працюють. А ті, що працюють, теж мають збитки. Зараз дуже складний час, ніхто нам не допомагає, ніхто не позбавляє від податків, зарплата, мінімалка росте, тепло, електроенергія, газ дорожчають. Ніхто нам не допомагає. Ми зверталися і в облдержадміністрацію, і в місцеві ради – нічого. Субвенції за безкоштовний проїзд немає, за пільговиків ніхто не повертає кошти ні нам, ні перевізникам», – повідомила керівниця ПАТ «ВОПАС».



Донедавна на Волині працювало 20 автостанцій, зараз працюють 10-11, а решта – зачинені.



«Наша біда, що водії беруть пасажирів без квитків, а ми не можемо змусити всіх пасажирів іти в касу», – додає Інеса Корнейчук.



До слова, влітку ПАТ «ВОПАС» виставило на продаж три автостанції: у Цумані, Локачах і Рожищі.



«Хочемо продати, чи дати в оренду, щоб покрити збитки, бо не можемо розрахуватися з перевізниками, але поки що нічого не продали. Сьогодні збитки компанії становлять 3,5 мільйона гривень», – резюмує вона.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автостанції, які діяли в невеликих населених пунктах Волині, зачинені. Поки що це відбулося на час карантину, як працюватимуть вони надалі і чи працюватимуть узагалі – невідомо.Про це пишуть Волинські новини У січні мешканців Любомльського району обурила новина: автостанція в Любомлі повністю зачинена.«Навіть у свята люди їдуть по своїх справах, тільки хіба про них в Любомлі хтось думає? Автостанція закрита, нерентабельно, здається в оренду. А з 08.01. ще і останній прихисток – кафе всередині також закрите згідно з рішенням влади про локдаун... Так куди сховатися подорожуючим, серед яких і діти?» – написав у своєму дописі користувач Yury Kalchik Більшість коментаторів почали звинувачувати в усьому місцеву владу. Проте, насправді, місцева громада до такого рішення стосунку не має.Місцеві автостанції на Волині належать ПАТ «Волинське обласне підприємство автобусних перевезень» (далі – «ВОПАС»). Голова правління компаніїпояснила, що такий захід вимушений.«Призупинена робота автостанції в зв’язку з карантинними обмеженнями і в зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями підприємства, бо нам немає чим платити касирам і тому ми поки призупинили роботу. Нам перевізники гроші не дають за заїзд, тому дуже складно викрутитися з цієї складної ситуації», – пояснює вона причини такого рішення.З її слів, поки що роботу автостанції призупинили тимчасово на час карантину. Проте наразі невідомо, як далі працюватиме підприємство.«У зимовий період зовсім мало людей їздить і нам не вигідно. Касири не заробляють на себе, ми вимушені доплачувати їм до мінімалки, яка зросла до 6 тисяч, а з усіма нарахуваннями то 7,5 тисяч», – розповіла Інеса Корнейчук.Вона переконує: взимку набиралося заледве 2 тисячі пасажирів на місяць, хоча в літній період було, що з Любомльської автостанції їхало 15 тисяч пасажирів. Проте це було буквально два місяці: у липні та серпні, з вересня уже відбувся спад пасажиропотоку. На автостанції донедавна працювало 4 людей, а з 1 січня – троє. Їх поки що відправили у відпустку без збереження зарплати.«У нас збитки і ми не можемо утримувати не тільки цю, а й інші малі автостанції. Іваничі, Турійськ, Берестечко, Цумань, Шацьк не працюють. А ті, що працюють, теж мають збитки. Зараз дуже складний час, ніхто нам не допомагає, ніхто не позбавляє від податків, зарплата, мінімалка росте, тепло, електроенергія, газ дорожчають. Ніхто нам не допомагає. Ми зверталися і в облдержадміністрацію, і в місцеві ради – нічого. Субвенції за безкоштовний проїзд немає, за пільговиків ніхто не повертає кошти ні нам, ні перевізникам», – повідомила керівниця ПАТ «ВОПАС».Донедавна на Волині працювало 20 автостанцій, зараз працюють 10-11, а решта – зачинені.«Наша біда, що водії беруть пасажирів без квитків, а ми не можемо змусити всіх пасажирів іти в касу», – додає Інеса Корнейчук.До слова, влітку ПАТ «ВОПАС» виставило на продаж три автостанції: у Цумані, Локачах і Рожищі.«Хочемо продати, чи дати в оренду, щоб покрити збитки, бо не можемо розрахуватися з перевізниками, але поки що нічого не продали. Сьогодні збитки компанії становлять 3,5 мільйона гривень», – резюмує вона.

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