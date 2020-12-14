16 років ґвалтували дітей і продавали порно: у Дніпрі судитимуть групу педофілів





Про це повідомляє



Слідством встановлено, що педофіли діють ще з 2002 року. Спочатку учасників групи було лише двоє, а з часом до неї приєднувалися нові особи.



Одна із членів групи – жінка, яка також стала жертвою сексуального насильства. З’ясувалося, що згодом педофіли розбещували і її малолітніх дітей.



"Зловмисники систематично ґвалтували та розбещували дітей, користуючись їхньою безпорадністю. Знущання над жертвами учасники групи фіксували на відео, які у подальшому продавали на заборонених сайтах", – йдеться у повідомленні.



Після завершення слідства дії педофілів кваліфікували за чотирма статтями КК України.



Окрім зґвалтування та розбещення осіб, які не досягнули 14-річного віку та розповсюдження порнографії, одному з учасників також інкримінується задоволення статевої пристрасті неприроднім способом, вчинене щодо малолітньої.



Судовий розгляд кримінального провадження триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Дніпропетровщині судитимуть учасників злочинної групи, які протягом 16 років ґвалтували, розбещували дітей та розповсюджували дитяче порно у мережі Інтернет.Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура Слідством встановлено, що педофіли діють ще з 2002 року. Спочатку учасників групи було лише двоє, а з часом до неї приєднувалися нові особи.Одна із членів групи – жінка, яка також стала жертвою сексуального насильства. З’ясувалося, що згодом педофіли розбещували і її малолітніх дітей."Зловмисники систематично ґвалтували та розбещували дітей, користуючись їхньою безпорадністю. Знущання над жертвами учасники групи фіксували на відео, які у подальшому продавали на заборонених сайтах", – йдеться у повідомленні.Після завершення слідства дії педофілів кваліфікували за чотирма статтями КК України.Окрім зґвалтування та розбещення осіб, які не досягнули 14-річного віку та розповсюдження порнографії, одному з учасників також інкримінується задоволення статевої пристрасті неприроднім способом, вчинене щодо малолітньої.Судовий розгляд кримінального провадження триває.

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