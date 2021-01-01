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Чоловіка з Волині, який зник у переддень Різдва, досі не знайшли

Чоловіка з Волині, який зник у переддень Різдва, досі не знайшли
Поліцейські досі розшукують волинянина Бірука Віталія Васильовича, 20.04.1984 р.н., жителя села Замшани Ратнівського району.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, чоловік зник у ніч на 6 січня. Проживав разом із сестрою на вулиці Щорса, 5. Востаннє сестра бачила його в 3 год ночі з 5 на 6 січня 2021 року.

Особливі прикмети: на правій щоці наявний шрам.

Був одягнений: у чорну шапку, чорну куртку з коричневими вставками, сірі штани (роба), зелені чоботи. При собі мав телефон без сім-карти, використовував його як ліхтарик. Донині його місце перебування невідоме.

Поліція просить громадян, котрим відома будь-яка інформація про його місцезнаходження невідкладно повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 068-947-53-07 або 102.

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Теги: Віталій Бірук, Замшани, розшук
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