Чоловіка з Волині, який зник у переддень Різдва, досі не знайшли

Поліцейські досі розшукують волинянина, 20.04.1984 р.н., жителя села Замшани Ратнівського району.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Нагадаємо, чоловік зник у ніч на 6 січня. Проживав разом із сестрою на вулиці Щорса, 5. Востаннє сестра бачила його в 3 год ночі з 5 на 6 січня 2021 року.: на правій щоці наявний шрам.: у чорну шапку, чорну куртку з коричневими вставками, сірі штани (роба), зелені чоботи. При собі мав телефон без сім-карти, використовував його як ліхтарик. Донині його місце перебування невідоме.Поліція просить громадян, котрим відома будь-яка інформація про його місцезнаходження невідкладно повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 068-947-53-07 або 102.