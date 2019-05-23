Дівчина з Волині розповіла про шлюб з американцем, роботу і життя в США. ФОТО

Ірина Екссом із міста Ковель сім років живе у США. Разом з чоловіком виховують доньку. Нещодавно переїхали із штату Техас в Каліфорнію й Іра пішла вчитись на юриста.



Про життя у США вона розповіла виданню



Ірина розповіла, що потрапила в США за студентською програмою "Work and travel" на роботу у місто Галвестон штат Техас, де і познайомилась із майбутнім чоловіком. До того часу дівчина вже добре знала мову, бо хотіла вчитись у Європі, тому говорити могла вільно.



«Працювала в сувенірному відділі ресторану "Rainforest Cafe". Це досить відоме і привабливе місце: ззовні зроблене в вигляді вулкану, який кожні 30 хв вивергається, а в середині все в стилі сафарі, джунглів, з купою декорацій, які час від часу оживають, рухаються і виробляють гучні звуки. Робота була неважка і справді весела: починаючи з вітання відвідувачів при вході, роботою касира, мерчендайзера і закінчуючи оператором атракціонів. Працювати дозволяли не більше 40 годин на тиждень, за що ми отримували тисячу доларів. Але грошей вистачало, бо жили всі на купі і на всьому економили», - каже Ірина.



Саме тут познайомилась з майбутнім чоловіком і почала переписуватись пізніше. Ірина закінчила Київський університет будівництва і архітектури. Американець кілька разів прилітав в Україну, а пізніше запропонував одружитись.



«Летіла в Хюстон з візою нареченої. Мали три місяці на те, щоб одружитись. Весілля було скромним: лише ми і батьки чоловіка. Пів року не мала чим зайнятись, чоловік постійно на роботі, я ж чекала дозвіл на роботу. Без нього тут працювати заборонено. Було так сумно, що коли повертався чоловік з роботи просила щоб вийшов зі мною прогулятися куди- небудь», - пригадує дівчина.



Перша робота на яку влаштувалась українка, – демонстрація алкоголю в магазинах, ресторанах та нічних клубах.



«Ця робота дала багато. Перше – це те, що я говорила з різними людьми, які мали дуже різну вимову та акценти. Хоч і знала мову, але іноді не розуміла про що вони розповідають і лише кивала у відповідь. Але з часом навчилася добре розуміти американців. До того ж ця робота підштовхнула мене розвиватись. Мене тут сприймали за школярку, мовляв нічого не знаю і виглядаю дуже молодо. Це підштовхнуло йти вчитися», - розповіла Ірина Екссом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. із міста Ковель сім років живе у США. Разом з чоловіком виховують доньку. Нещодавно переїхали із штату Техас в Каліфорнію й Іра пішла вчитись на юриста.Про життя у США вона розповіла виданню Gazeta.ua Ірина розповіла, що потрапила в США за студентською програмою "Work and travel" на роботу у місто Галвестон штат Техас, де і познайомилась із майбутнім чоловіком. До того часу дівчина вже добре знала мову, бо хотіла вчитись у Європі, тому говорити могла вільно.«Працювала в сувенірному відділі ресторану "Rainforest Cafe". Це досить відоме і привабливе місце: ззовні зроблене в вигляді вулкану, який кожні 30 хв вивергається, а в середині все в стилі сафарі, джунглів, з купою декорацій, які час від часу оживають, рухаються і виробляють гучні звуки. Робота була неважка і справді весела: починаючи з вітання відвідувачів при вході, роботою касира, мерчендайзера і закінчуючи оператором атракціонів. Працювати дозволяли не більше 40 годин на тиждень, за що ми отримували тисячу доларів. Але грошей вистачало, бо жили всі на купі і на всьому економили», - каже Ірина.Саме тут познайомилась з майбутнім чоловіком і почала переписуватись пізніше. Ірина закінчила Київський університет будівництва і архітектури. Американець кілька разів прилітав в Україну, а пізніше запропонував одружитись.«Летіла в Хюстон з візою нареченої. Мали три місяці на те, щоб одружитись. Весілля було скромним: лише ми і батьки чоловіка. Пів року не мала чим зайнятись, чоловік постійно на роботі, я ж чекала дозвіл на роботу. Без нього тут працювати заборонено. Було так сумно, що коли повертався чоловік з роботи просила щоб вийшов зі мною прогулятися куди- небудь», - пригадує дівчина.Перша робота на яку влаштувалась українка, – демонстрація алкоголю в магазинах, ресторанах та нічних клубах.«Ця робота дала багато. Перше – це те, що я говорила з різними людьми, які мали дуже різну вимову та акценти. Хоч і знала мову, але іноді не розуміла про що вони розповідають і лише кивала у відповідь. Але з часом навчилася добре розуміти американців. До того ж ця робота підштовхнула мене розвиватись. Мене тут сприймали за школярку, мовляв нічого не знаю і виглядаю дуже молодо. Це підштовхнуло йти вчитися», - розповіла Ірина Екссом.

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