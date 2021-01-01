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13 січня на Волині: гортаючи календар

13 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження в письменниці Ольги Ляснюк (на фото).

Також особисте свято відзначає колишній начальник управління Держгеокадастру у Волинській області Василь Василенко.

Вітаємо з цим святом!

Бажаємо міцного здоров’я, радості від життя та нових звершень.

Українці у ніч з 13 на 14 січня відзначають Старий Новий рік.

Вечір напередодні Старого Нового року називають Маланчиним вечором, адже 13 січня – день преподобної Меланії.

У цей вечір прийнято ходити щедрувати.

13 січня 2012 року помер доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, професор кафедри фізики твердого тіла та інформаційно-вимірювальних технологій СНУ імені Лесі Українки Георгій Давидюк.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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