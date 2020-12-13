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На Волині скасували тендер на ремонт «найгіршої дороги в області». ВІДЕО

На Волині скасували тендер на ремонт «найгіршої дороги в області». ВІДЕО
Дорогу, яка пролягає селами Оленівка та Сокіл Луцького району, ремонтували востаннє в 1979 році.

Тендер на ремонт цієї дороги територіального значення скасували, проте його проведуть повторно. Про це Суспільному розповів керівник обласної Служби автодоріг Анатолій Посполітак. З його слів, ця ділянка дороги - найгірша в області.

Нині на автошляху вибоїни і баюри заповнені водою.

Три роки поспіль місцеві жителі за допомогою власної техніки засипали ями на дорозі, розповів фермер з Оленівки Ігор Кожан.

"На рік часу, як дощів менше, то тримало. А зараз воно все мерзне, тане і лізе знов. Не буде толку".

Голова Рожищенської громади, до якої тепер входять села Оленівка та Сокіл, Вячеслав Поліщук каже: 2020-го з держбюджету виділяли гроші на ремонт проблемної дороги, але тендер не відбувся.

Зі слів начальника Служби автодоріг в області Анатолія Посполітака, зараз дорожники готують новий проєкт на ремонт 20-и кілометрів автошляху з підсиленою подушкою. Каже, за планом, відновлюватимуть дорогу від Рожища.

Наразі в Службі доріг планують взятися за проблемну дорогу в березні - травні. За попередніми підрахунками ремонт автошляху вартуватиме 290 мільйонів гривень. Анатолій Посполітак розповів, що нині чекають затвердження Урядом фінансування та переліку доріг, які ремонтуватимуть цього року.


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Теги: дорога, тендер, ремонт. Оленівка, Сокіл
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