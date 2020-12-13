На Волині скасували тендер на ремонт «найгіршої дороги в області». ВІДЕО





Тендер на ремонт цієї дороги територіального значення скасували, проте його проведуть повторно. Про це Анатолій Посполітак. З його слів, ця ділянка дороги - найгірша в області.



Нині на автошляху вибоїни і баюри заповнені водою.



Три роки поспіль місцеві жителі за допомогою власної техніки засипали ями на дорозі, розповів фермер з Оленівки Ігор Кожан.



"На рік часу, як дощів менше, то тримало. А зараз воно все мерзне, тане і лізе знов. Не буде толку".



Голова Рожищенської громади, до якої тепер входять села Оленівка та Сокіл, Вячеслав Поліщук каже: 2020-го з держбюджету виділяли гроші на ремонт проблемної дороги, але тендер не відбувся.



Зі слів начальника Служби автодоріг в області Анатолія Посполітака, зараз дорожники готують новий проєкт на ремонт 20-и кілометрів автошляху з підсиленою подушкою. Каже, за планом, відновлюватимуть дорогу від Рожища.



Наразі в Службі доріг планують взятися за проблемну дорогу в березні - травні. За попередніми підрахунками ремонт автошляху вартуватиме 290 мільйонів гривень. Анатолій Посполітак розповів, що нині чекають затвердження Урядом фінансування та переліку доріг, які ремонтуватимуть цього року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорогу, яка пролягає селами Оленівка та Сокіл Луцького району, ремонтували востаннє в 1979 році.Тендер на ремонт цієї дороги територіального значення скасували, проте його проведуть повторно. Про це Суспільному розповів керівник обласної Служби автодоріг. З його слів, ця ділянка дороги - найгірша в області.Нині на автошляху вибоїни і баюри заповнені водою.Три роки поспіль місцеві жителі за допомогою власної техніки засипали ями на дорозі, розповів фермер з Оленівки"На рік часу, як дощів менше, то тримало. А зараз воно все мерзне, тане і лізе знов. Не буде толку".Голова Рожищенської громади, до якої тепер входять села Оленівка та Сокіл, Вячеслав Поліщук каже: 2020-го з держбюджету виділяли гроші на ремонт проблемної дороги, але тендер не відбувся.Зі слів начальника Служби автодоріг в області Анатолія Посполітака, зараз дорожники готують новий проєкт на ремонт 20-и кілометрів автошляху з підсиленою подушкою. Каже, за планом, відновлюватимуть дорогу від Рожища.Наразі в Службі доріг планують взятися за проблемну дорогу в березні - травні. За попередніми підрахунками ремонт автошляху вартуватиме 290 мільйонів гривень. Анатолій Посполітак розповів, що нині чекають затвердження Урядом фінансування та переліку доріг, які ремонтуватимуть цього року.

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