Волинь – серед лідерів за кількістю проданих живих новорічних ялинок





Протягом новорічного періоду підприємства, які координуються Держлісагентством, реалізували майже 475 тисяч ялинок на суму понад 39 мільйонів гривень, повідомляє



Інформують також, що лідерські позиції за кількістю проданих новорічних ялинок очолили Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства (68,3 тис. хвойних дерев), Волинське ОУЛМГ (59,1 тис.), Cумське ОУЛМГ (43,2 тис.), Кіровоградське ОУЛМГ (40,3 тис.), Житомирське ОУЛМГ (37,2 тис.), Луганське ОУЛМГ (27,5 тис.).



Інформують також, що під час рейдів виявили 1932 ялинок, зрубаних браконьєрами, які завдали шкоди лісу на суму 873 тис. гривень. Склали 432 адмінпротоколи на суму 180 тис. гривень.



Зазначимо, що лісгоспи Держлісагентства заготовляють новорічні ялинки зі спеціальних плантацій або під час проведення рубок формування і оздоровлення лісів. Також низка лісгоспів вирощує ялинки в горщиках із закритою кореневою системою.







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