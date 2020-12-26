В Україні може подорожчати автогаз





Про це повідомляє



Так, на ГНС Київської області оптові ціни станом на 12 січня становили 18 600-20 000 грн/т (тобто 18,6-20 грн за літр), що на 1 000-2 400 грн/т вище за ціни наприкінці грудня (тобто зростання цін приблизно на 1-2,4 гривні за літр, вочевидь, слід очікувати вже на заправках).



На Харківщині ціни підвищились до 18 200-18 500 грн/т, на Полтавщині — 18 700-18 900 грн/т, у західних регіонах — 19 600-20 500 грн/т. Натомість в Одесі «Укрнафта» ціну залишила на рівні 19 000 грн/т.



На зростання цін вплинуло подорожчання газу на кордоні України — близько 45 доларів за тонну. На це, зокрема, вплинуло стрімке зростання цін у Польщі.



Також видання зазначає, що в низці східних, південних і деяких західних регіонах був дефіцит автогазу.



«У свята оперативно купити газ було складно, залишки практично закінчилися. Зараз газ приходить активніше, дефіцит слабшає», — цитує видання харківських трейдерів.



Попри це, низка трейдерів призупинили продаж через очікування на зростання ціни.



Ще однією з причин подорожчання газу називають скасування аукціонів «Укргазвидобування» з продажу скрапленого газу, запланованих на 12 та 19 січня (тобто через це на ринку не з’явився газ від компанії). Таке рішення ухвалили через локдаун.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оптові ціни на скраплений газ в Україні значно зросли за святкові вихідні, у деяких областях ціна підвищилась на 2 400 гривень за тонну.Про це повідомляє Громадське Так, на ГНС Київської області оптові ціни станом на 12 січня становили 18 600-20 000 грн/т (тобто 18,6-20 грн за літр), що на 1 000-2 400 грн/т вище за ціни наприкінці грудня (тобто зростання цін приблизно на 1-2,4 гривні за літр, вочевидь, слід очікувати вже на заправках).На Харківщині ціни підвищились до 18 200-18 500 грн/т, на Полтавщині — 18 700-18 900 грн/т, у західних регіонах — 19 600-20 500 грн/т. Натомість в Одесі «Укрнафта» ціну залишила на рівні 19 000 грн/т.На зростання цін вплинуло подорожчання газу на кордоні України — близько 45 доларів за тонну. На це, зокрема, вплинуло стрімке зростання цін у Польщі.Також видання зазначає, що в низці східних, південних і деяких західних регіонах був дефіцит автогазу.«У свята оперативно купити газ було складно, залишки практично закінчилися. Зараз газ приходить активніше, дефіцит слабшає», — цитує видання харківських трейдерів.Попри це, низка трейдерів призупинили продаж через очікування на зростання ціни.Ще однією з причин подорожчання газу називають скасування аукціонів «Укргазвидобування» з продажу скрапленого газу, запланованих на 12 та 19 січня (тобто через це на ринку не з’явився газ від компанії). Таке рішення ухвалили через локдаун.

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