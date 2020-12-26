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В Україні може подорожчати автогаз

В Україні може подорожчати автогаз
Оптові ціни на скраплений газ в Україні значно зросли за святкові вихідні, у деяких областях ціна підвищилась на 2 400 гривень за тонну.

Про це повідомляє Громадське.

Так, на ГНС Київської області оптові ціни станом на 12 січня становили 18 600-20 000 грн/т (тобто 18,6-20 грн за літр), що на 1 000-2 400 грн/т вище за ціни наприкінці грудня (тобто зростання цін приблизно на 1-2,4 гривні за літр, вочевидь, слід очікувати вже на заправках).

На Харківщині ціни підвищились до 18 200-18 500 грн/т, на Полтавщині — 18 700-18 900 грн/т, у західних регіонах — 19 600-20 500 грн/т. Натомість в Одесі «Укрнафта» ціну залишила на рівні 19 000 грн/т.

На зростання цін вплинуло подорожчання газу на кордоні України — близько 45 доларів за тонну. На це, зокрема, вплинуло стрімке зростання цін у Польщі.

Також видання зазначає, що в низці східних, південних і деяких західних регіонах був дефіцит автогазу.

«У свята оперативно купити газ було складно, залишки практично закінчилися. Зараз газ приходить активніше, дефіцит слабшає», — цитує видання харківських трейдерів.

Попри це, низка трейдерів призупинили продаж через очікування на зростання ціни.

Ще однією з причин подорожчання газу називають скасування аукціонів «Укргазвидобування» з продажу скрапленого газу, запланованих на 12 та 19 січня (тобто через це на ринку не з’явився газ від компанії). Таке рішення ухвалили через локдаун.

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Теги: автогаз, ціна, газ, поставка
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