У дитсадку на Волині за один день замінили зламаний котел
Сьогодні, 08:18
Надзвичайна ситуація сталася в Ружинському закладі освіти, до якого входить початкова школа, в якій навчається 20 дітей, та дитсадок, який відвідує 15 малюків.
Аварія трапилася ще в неділю, – повідомляє Ковельська міська рада.
Завідувач ЗДО Іванна Гридковець зателефонувала до начальника управління освіти виконавчого комітету Віктора Бичковського і повідомила, що вийшов з ладу твердопаливний котел і попросила вирішити проблему.
На звернення оперативно відреагували в ПТМ «Ковельтепло». Його керівник Володимир Бойко у понеділок відрядив на місце бригаду. Після огляду спеціалісти зробили висновок, що котел ремонту не підлягає.
З розумінням поставився до ситуації директор ТОВ «Волинь-Кальвіс» Анатолій Понікарчук, який допоміг з необхідним сучасним обладнанням. Робітники «Ковельтепла» відразу ж приступили до його монтажу. І вже ввечері понеділка у будівлю подали тепло. Відтак, діти підуть у тепле й затишне приміщення свого дитсадка.
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Аварія трапилася ще в неділю, – повідомляє Ковельська міська рада.
Завідувач ЗДО Іванна Гридковець зателефонувала до начальника управління освіти виконавчого комітету Віктора Бичковського і повідомила, що вийшов з ладу твердопаливний котел і попросила вирішити проблему.
На звернення оперативно відреагували в ПТМ «Ковельтепло». Його керівник Володимир Бойко у понеділок відрядив на місце бригаду. Після огляду спеціалісти зробили висновок, що котел ремонту не підлягає.
З розумінням поставився до ситуації директор ТОВ «Волинь-Кальвіс» Анатолій Понікарчук, який допоміг з необхідним сучасним обладнанням. Робітники «Ковельтепла» відразу ж приступили до його монтажу. І вже ввечері понеділка у будівлю подали тепло. Відтак, діти підуть у тепле й затишне приміщення свого дитсадка.
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