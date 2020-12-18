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У дитсадку на Волині за один день замінили зламаний котел

У дитсадку на Волині за один день замінили зламаний котел
Надзвичайна ситуація сталася в Ружинському закладі освіти, до якого входить початкова школа, в якій навчається 20 дітей, та дитсадок, який відвідує 15 малюків.

Аварія трапилася ще в неділю, – повідомляє Ковельська міська рада.

Завідувач ЗДО Іванна Гридковець зателефонувала до начальника управління освіти виконавчого комітету Віктора Бичковського і повідомила, що вийшов з ладу твердопаливний котел і попросила вирішити проблему.

На звернення оперативно відреагували в ПТМ «Ковельтепло». Його керівник Володимир Бойко у понеділок відрядив на місце бригаду. Після огляду спеціалісти зробили висновок, що котел ремонту не підлягає.

З розумінням поставився до ситуації директор ТОВ «Волинь-Кальвіс» Анатолій Понікарчук, який допоміг з необхідним сучасним обладнанням. Робітники «Ковельтепла» відразу ж приступили до його монтажу. І вже ввечері понеділка у будівлю подали тепло. Відтак, діти підуть у тепле й затишне приміщення свого дитсадка.

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Теги: Ружин, дитсадок, котел
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