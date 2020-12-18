У дитсадку на Волині за один день замінили зламаний котел





Аварія трапилася ще в неділю, – повідомляє



Завідувач ЗДО Іванна Гридковець зателефонувала до начальника управління освіти виконавчого комітету Віктора Бичковського і повідомила, що вийшов з ладу твердопаливний котел і попросила вирішити проблему.



На звернення оперативно відреагували в ПТМ «Ковельтепло». Його керівник Володимир Бойко у понеділок відрядив на місце бригаду. Після огляду спеціалісти зробили висновок, що котел ремонту не підлягає.



З розумінням поставився до ситуації директор ТОВ «Волинь-Кальвіс» Анатолій Понікарчук, який допоміг з необхідним сучасним обладнанням. Робітники «Ковельтепла» відразу ж приступили до його монтажу. І вже ввечері понеділка у будівлю подали тепло. Відтак, діти підуть у тепле й затишне приміщення свого дитсадка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Надзвичайна ситуація сталася в Ружинському закладі освіти, до якого входить початкова школа, в якій навчається 20 дітей, та дитсадок, який відвідує 15 малюків.Аварія трапилася ще в неділю, – повідомляє Ковельська міська рада Завідувач ЗДОзателефонувала до начальника управління освіти виконавчого комітетуі повідомила, що вийшов з ладу твердопаливний котел і попросила вирішити проблему.На звернення оперативно відреагували в ПТМ «Ковельтепло». Його керівнику понеділок відрядив на місце бригаду. Після огляду спеціалісти зробили висновок, що котел ремонту не підлягає.З розумінням поставився до ситуації директор ТОВ «Волинь-Кальвіс», який допоміг з необхідним сучасним обладнанням. Робітники «Ковельтепла» відразу ж приступили до його монтажу. І вже ввечері понеділка у будівлю подали тепло. Відтак, діти підуть у тепле й затишне приміщення свого дитсадка.

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