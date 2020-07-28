Примерзли до криги: небайдужі лучани викликали надзвичайників, щоб врятувати родину лебедів. ВІДЕО





До крижаної пастки загалом потрапили п'ять лебедів.



Як розповів Анатолій Ліпша, птахи були на середині плеса, у важкодоступному місці. В одного лебедя до криги примерзло крило. Інші чотири - були поруч і теж не могли злетіти.



Пообіді 12 січня лід почав танути і четверо з п'яти лебедів змогли звільнитися. На виклик прибули водолази, розбили кригу та попливли на порятунок птаха, який досі лишався нерухомим.



Злякавшись рятувальників, заблокований у кризі лебідь, піднявся на крило.



"Сам вийшов із води та врятувався із крижаної пастки", - розповів начальник рятувального відділення Андрій Левчук.



Місцеві розповідають, що ця родина лебедів на ставку зимує вперше. Люди з настанням холодів підгодовують птахів. Нині, каже Анатолій Ліпша, стежитимуть, щоб птахи більше не примерзали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Теремнівських ставках, що у Луцьку місцеві жителі помітили родину лебедів, які не можуть самотужки піднятися з криги. На допомогу птахам викликали рятувальників та водолазів.До крижаної пастки загалом потрапили п'ять лебедів.Як розповів Суспільному лучанин, птахи були на середині плеса, у важкодоступному місці. В одного лебедя до криги примерзло крило. Інші чотири - були поруч і теж не могли злетіти.Пообіді 12 січня лід почав танути і четверо з п'яти лебедів змогли звільнитися. На виклик прибули водолази, розбили кригу та попливли на порятунок птаха, який досі лишався нерухомим.Злякавшись рятувальників, заблокований у кризі лебідь, піднявся на крило."Сам вийшов із води та врятувався із крижаної пастки", - розповів начальник рятувального відділенняМісцеві розповідають, що ця родина лебедів на ставку зимує вперше. Люди з настанням холодів підгодовують птахів. Нині, каже Анатолій Ліпша, стежитимуть, щоб птахи більше не примерзали.

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