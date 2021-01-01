В Україні виявили п’ять мутацій коронавірусу – «британської» серед них немає





Про це на брифінгу повідомила директор Львівського обласного лабораторного центру епідеміолог Наталія Іванченко, передає кореспондент



«На Львівщині не визначають різновиди коронавірусу, але позитивні зразки скеровуються в Київ у Центр громадського здоров’я, і вони для проведення секвенування ці зразки відправляють у референс-лабораторію Всесвітньої організації з охорони здоров’я. Звідти надійшла інформація, що в Україні виявлено п’ять генотипів коронавірусу, зокрема на Львівщині циркулює вірус лінії В 1.1, тобто китайського походження», - повідомила Іванченко.



За словами епідеміолога, подальші зразки теж будуть відправлятися до референс-лабораторії для того, щоб дізнатися, які саме генетичні зв’язки відбулися та чи з’явився на Львівщині "британський" зразок коронавірусу.



«Це є надзвичайно дороговартісне і спеціалізоване дослідження, яке безпосередньо проводить референсна лабораторія ВООЗ, а нас інформує про проведення результатів», - додала Іванченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні виявили п’ять генотипів коронавірусної інфекції, на Львівщині циркулює мутований китайський різновид.Про це на брифінгу повідомила директор Львівського обласного лабораторного центру епідеміолог, передає кореспондент Укрінформу «На Львівщині не визначають різновиди коронавірусу, але позитивні зразки скеровуються в Київ у Центр громадського здоров’я, і вони для проведення секвенування ці зразки відправляють у референс-лабораторію Всесвітньої організації з охорони здоров’я. Звідти надійшла інформація, що в Україні виявлено п’ять генотипів коронавірусу, зокрема на Львівщині циркулює вірус лінії В 1.1, тобто китайського походження», - повідомила Іванченко.За словами епідеміолога, подальші зразки теж будуть відправлятися до референс-лабораторії для того, щоб дізнатися, які саме генетичні зв’язки відбулися та чи з’явився на Львівщині "британський" зразок коронавірусу.«Це є надзвичайно дороговартісне і спеціалізоване дослідження, яке безпосередньо проводить референсна лабораторія ВООЗ, а нас інформує про проведення результатів», - додала Іванченко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію