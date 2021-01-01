Коронавірус за минулу добу: повідомили, скільки українців захворіло, одужало та померло

6 409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 13 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 187 дітей та 367 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 13 січняТакож за минулу добу:госпіталізували – 2 564 особи;летальних випадків – 195;одужало – 14 503 особи;здійснили тестувань за добу – 59 931 (зокрема методом ПЛР – 35 678, методом ІФА – 24 253).За добу кількість тих, хто одужав, перевищила число хворих. Така тенденція спостерігається п'ять днів поспіль.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 130 839 осіб;одужало – 826 871 особа;летальних випадків – 20 214;проведено ПЛР-тестувань – 5 841 502.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 906 випадків;Вінницька область – 211 випадків;Волинська область – 143 випадки;Дніпропетровська область – 105 випадків;Донецька область – 189 випадків;Житомирська область – 101 випадок;Закарпатська область – 100 випадків;Запорізька область – 529 випадків;Івано-Франківська область – 134 випадки;Київська область – 280 випадків;Кіровоградська область – 117 випадків;Луганська область – 228 випадків;Львівська область – 277 випадків;Миколаївська область – 172 випадки;Одеська область – 513 випадків;Полтавська область – 356 випадків;Рівненська область – 235 випадків;Сумська область – 159 випадків;Тернопільська область – 127 випадків;Харківська область – 521 випадок;Херсонська область – 141 випадок;Хмельницька область – 348 випадків;Черкаська область – 269 випадків;Чернівецька область – 165 випадків;Чернігівська область – 83 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.