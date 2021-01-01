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Коронавірус за минулу добу: повідомили, скільки українців захворіло, одужало та померло

Коронавірус за минулу добу: повідомили, скільки українців захворіло, одужало та померло
6 409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 13 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 187 дітей та 367 медпрацівників.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 13 січня

Також за минулу добу:

госпіталізували – 2 564 особи;
летальних випадків – 195;
одужало – 14 503 особи;
здійснили тестувань за добу – 59 931 (зокрема методом ПЛР – 35 678, методом ІФА – 24 253).

За добу кількість тих, хто одужав, перевищила число хворих. Така тенденція спостерігається п'ять днів поспіль.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 130 839 осіб;
одужало – 826 871 особа;
летальних випадків – 20 214;
проведено ПЛР-тестувань – 5 841 502.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 906 випадків;
Вінницька область – 211 випадків;
Волинська область – 143 випадки;
Дніпропетровська область – 105 випадків;
Донецька область – 189 випадків;
Житомирська область – 101 випадок;
Закарпатська область – 100 випадків;
Запорізька область – 529 випадків;
Івано-Франківська область – 134 випадки;
Київська область – 280 випадків;
Кіровоградська область – 117 випадків;
Луганська область – 228 випадків;
Львівська область – 277 випадків;
Миколаївська область – 172 випадки;
Одеська область – 513 випадків;
Полтавська область – 356 випадків;
Рівненська область – 235 випадків;
Сумська область – 159 випадків;
Тернопільська область – 127 випадків;
Харківська область – 521 випадок;
Херсонська область – 141 випадок;
Хмельницька область – 348 випадків;
Черкаська область – 269 випадків;
Чернівецька область – 165 випадків;
Чернігівська область – 83 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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