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На Волині знову горіла домівка людей

На Волині знову горіла домівка людей
Учора, 12 січня, о 19:01 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку в селі Литовеж Іваничівського району.

Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.

Інформують, що вже о 19:09 до місця події прибув перший підрозділ вогнеборців, які подали на гасіння пожежі в кімнаті спеціальний водяний ствол. Завдяки злагодженим рятувальників діям пожежу вдалось локалізувати, через 8 хвилин ліквідувати. Вогонь пошкодив стіну та речі домашнього вжитку в будівлі.

Для ліквідації пожежі залучали чергові варти 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Нововолинськ та 18-ї ДПРЧ смт Іваничі Управління ДСНС у Волинській області.

Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

Рятувальники закликать громадян суворо дотримуватись правил пожежної безпеки при користуванні приладами опалення, не перегрівати їх понад міру, не залишати увімкненими без нагляду електричні прилади, не послаблювати нагляд за дітьми.




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Теги: пожежа
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