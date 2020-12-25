13 січня – Щедрий вечір та Старий Новий рік: традиції і прикмети цього дня





Цього дня існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, яким буде життя в році, що настав, пише



Старий Новий рік або Щедрий вечір



Старий Новий рік своєю появою зобов'язаний календарній плутанині. Саме через перехід на Григоріанський новий календар у світі почали відзначати Новий рік двічі.



Крім цього, 13 січня в Україні святкують Щедрий вечір або Маланки. Церква відзначає День пам'яті преподобної Меланії (в народі – Маланки). Цього дня прийнято після заходу Сонця щедрувати й переодягатися у фольклорних персонажів: Василя, Маланку, діда, бабу, цигана з циганкою, козу і чорта. Щедрувальники ходять цього дня дворами і бажають господарям щастя і достатку в новому році, а у відповідь їм дякують пирогами та цукерками.



Що не можна робити 13 січня



Цього дня не можна братися за щось нове, оскільки люди вірили, що з цього не вийде нічого хорошого.



Не можна ставити на святковий стіл страви з риби та птиці. Вважають, що так щастя може злетіти або випливти з дому.



Не варто 13 січня давати або брати гроші у борг, інакше борги будуть переслідувати весь рік.



Також не треба виносити сміття і перераховувати дрібні гроші в гаманці, щоб не відлякати достаток.



Народні прикмети на 13 січня



Наші предки вірили: що пишніше накрито святковий стіл, то заможнішою буде сім'я цьогоріч. Тому і називають вечір Щедрим.



День Маланки або Василів вечір також вважали найвдалішим часом для ворожінь. Люди вірили, що те, що наворожили на Василя, обов'язково здійсниться. Найчастіше саме цього дня дівчата ворожили на свою долю і майбутнє весілля.



Крім того, якщо 13 січня тримається порівняно тепла погода, то літо буде дощовим, а весна – пізньою.



А ось якщо кріт виліз зі своєї нори – травень буде холодним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 січня православна церква відзначає Щедрий вечір. У народі дата відома як Василів вечір. Іменини святкують Меланія, Михайло, Петро.Цього дня існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, яким буде життя в році, що настав, пише Обозреватель Старий Новий рік своєю появою зобов'язаний календарній плутанині. Саме через перехід на Григоріанський новий календар у світі почали відзначати Новий рік двічі.Крім цього, 13 січня в Україні святкують Щедрий вечір або Маланки. Церква відзначає День пам'яті преподобної Меланії (в народі – Маланки). Цього дня прийнято після заходу Сонця щедрувати й переодягатися у фольклорних персонажів: Василя, Маланку, діда, бабу, цигана з циганкою, козу і чорта. Щедрувальники ходять цього дня дворами і бажають господарям щастя і достатку в новому році, а у відповідь їм дякують пирогами та цукерками.Цього дня не можна братися за щось нове, оскільки люди вірили, що з цього не вийде нічого хорошого.Не можна ставити на святковий стіл страви з риби та птиці. Вважають, що так щастя може злетіти або випливти з дому.Не варто 13 січня давати або брати гроші у борг, інакше борги будуть переслідувати весь рік.Також не треба виносити сміття і перераховувати дрібні гроші в гаманці, щоб не відлякати достаток.Наші предки вірили: що пишніше накрито святковий стіл, то заможнішою буде сім'я цьогоріч. Тому і називають вечір Щедрим.День Маланки або Василів вечір також вважали найвдалішим часом для ворожінь. Люди вірили, що те, що наворожили на Василя, обов'язково здійсниться. Найчастіше саме цього дня дівчата ворожили на свою долю і майбутнє весілля.Крім того, якщо 13 січня тримається порівняно тепла погода, то літо буде дощовим, а весна – пізньою.А ось якщо кріт виліз зі своєї нори – травень буде холодним.

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