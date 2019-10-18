Щедрий стіл на Щедрий вечір: 8 традиційних страв до свята
Сьогодні, 13:00
У надвечір’я Старого Нового року родина за столом дякує Богові за отримані дари і просить нових на увесь наступний рік.
Вважається, що чим більше страв буде на столі, тим щасливішим буде наступний рік. На святкову вечерю треба накрити на стіл красиву скатертину, прикрасити колосками, а на середину столу поставити кутю. Саме з цієї головної страви треба розпочинати трапезу, пише ТСН.
Щедра кутя
Головним частуванням, як і на Різдво, є щедра кутя. Її роблять із зерна, меду і маку. Кожен із цих інгредієнтів має символічне значення.
Так, зерно – це воскресле життя, мед – солодке життя і символ здоров’я, а мак – символ достатку в родині.
Інгредієнти:
400 г пшениці
200 г маку
100 г горіхів
100 г сухофруктів
100 г меду
2-3 столові ложки вершкового масла
цукор - за смаком
можна додати 1 столову ложку коньяку
Покроковий рецепт
Крок 1: замочуємо пшеницю на 1-2 години, а потім відварюємо до готовності. Пропорція зерна і води - 1:2,5.
Крок 2: запарюємо, відварюємо, а потім розтираємо мак з цукром.
Крок 3: замочуємо сухофрукти в теплій воді, а потім ріжемо дрібним кубиком. Змішуємо мак з сухофруктами.
Крок 4: додаємо в кашу мак, змішаний із сухофруктами.
Крок 5: розчиняємо мед в склянці теплої води або в узварі і виливаємо в кашу. Стежимо за тим, щоб каша не була надто рідкою.
Крок 6: щоб щедра кутя вийшла дійсно щедрою, в кінці приготування додаємо вершкове масло, також можна влити ложку коньяку. Перед подаванням страву ретельно перемішуємо.
Багата вечеря до врожайного року
Гамузом "Ярославна" - це дуже ситна, смачна страва, яка обов'язково всім сподобається.
Нестандартний набір інгредієнтів здивує своїм незвичайним смаком і буде прикрасою святкового столу.
Гамузом "Ярославна"
Інгредієнти:
40 г копченої курячої грудинки
20 г обсмаженої подрібненої ріпчастої цибулі
1/2 вареного курячого яйця
1/2 свіжого помідора
Для соусу
120 г вареної квасолі
10 г маку
80 г майонезу
1/2 лимона (для соку)
цукор, сіль – за смаком
Для прикрашання
10 г маку
1 помідор
зелень петрушки
листя салату
Покроковий рецепт
Крок 1: приготуємо соус. Квасолю пропускаємо через м'ясорубку, додаємо перемелений мак, лимонний сік, майонез, сіль і цукор за смаком, ретельно перемішуємо
Крок 2: нарізаємо великими кубиками грудинку, яйце, помідор, додаємо обсмажену цибулю, перемішуємо і заправляємо соусом.
Крок 3: готову страву викладаємо на листя салату. Прикрашаємо часточками помідора, маком і зеленню петрушки.
А щоб коза встала - дайте козі сала
Саме такою говіркою звертались щедрувальники, коли "козу водили" і господарів прославляли.
Для них готували різні наїдки з салом, щоб почастувати і вшанувати.
Потапці з салом
Інгредієнти:
200 г хліба
50 г олії
20 г сала
1 зубок часнику
1 солоний огірок.
Покроковий рецепт
Крок 1: нарізаємо хліб ромбиками, обсмажуємо на олії з обох боків і натираємо подрібненим часником.
Крок 2: на хліб зверху кладемо шматочки сала і солоного огірка.
Свято шлунка
Зазвичай саме верещака готується на Щедрий вечір. страва, нехай і не дуже ошатна, але святкова.
Ідеально підходить для приймання компаній або для великого зібрання родини, представленої декількома поколіннями.
Верещака
Інгредієнти:
400 г свинячих ребер
200 г хліба
50 г сала
2 цибулини
сіль, чорний мелений перець – за смаком
Буряковий квас
500 г очищених буряків
1 л охолодженої кип'яченої води
Покроковий рецепт
Крок 1: буряковий квас приготуйте заздалегідь. Буряк нарізаємо, заливаємо водою і ставимо в тепле місце настоюватися до появи кислуватого присмаку.
Крок 2: ребра нарізаємо і заправляємо сіллю та перцем.
Крок 3: обсмажуємо ребра в глибокій сковороді до утворення золотистої скоринки, додаємо 500 гр. бурякового квасу і ставимо в духовку на 30 хвилин.
Крок 4: нарізаємо цибулю дрібними кубиками, поміщаємо в сковороду, де смажиться м'ясо, і залишаємо в духовці ще на п'ять хвилин.
Крок 5: в кінці приготування додаємо у верещаку подрібнені і обсмажені цибулю і сало. Готову страву виймаємо з духовки, перед подачею на стіл прикрашаємо зеленню.
Як вареник у маслі
Вареники символізують добробут. Казали, що місце людини Господь призначив в Царстві Божому, де вона себе добре почувається, “як вареник у маслі”.
А ще ворожили на вареники - за тим, з якою начинкою трапиться вареник за святковим столом, можна дізнатися, чого очікувати від майбутнього року.
Вареники з м'ясом
Інгредієнти:
Фарш
500 г свинини
800 г яловичини
20 г олії
4 цибулини
сіль, чорний мелений перець – за смаком
Тісто
550 гр. топленого молока
100 г розтопленого вершкового масла
25 г дріжджів
15 г цукру
1 кг борошна
4 яйця
5 г солі
Для прикрашання
50 г розтопленого вершкового масла
смажена цибуля, зелень.
Покроковий рецепт
Крок 1: розтираємо дріжджі з цукром, вливаємо молоко, додаємо яйця, сіль, борошно, масло, ретельно перемішуємо, поки маса не стане однорідною. Ставимо на годину в тепле місце.
Крок 2: готуємо фарш. Нарізаємо кубиками м'ясо і обсмажуємо. Цибулю чистимо, подрібнюємо і підсмажуємо на олії. Пропускаємо через м'ясорубку тушковане м'ясо і цибулю. Заправляємо фарш сіллю і перцем за смаком.
Крок 3: ретельно вимішуємо тісто доти, поки воно не буде гладким і перестане прилипати до рук. Потім розкачуємо його тонким шаром і вирізаємо склянкою чи формою кружечки. В середину кожного кладемо по чайній ложці фаршу, з'єднуємо краї і защипаємо.
Крок 4: варимо вареники в киплячій підсоленій воді на невеликому вогні протягом 6-8 хвилин. Коли вони спливуть, виймаємо шумівкою з каструлі, кладемо в миску, поливаємо розтопленим вершковим маслом і прикрашаємо зеленню і смаженою цибулею.
Щоб хвороби і біди як язиком злизало
Цікава страва "лизень у торбі" зазвичай завжди присутня на Щедрому вечорі. Ця страва смачна, гарна і несе обрядовий сенс.
Лизень в торбі
Інгредієнти:
Фарш
50 г відвареного яловичого язика
20 г обсмажених печериць
20 г подрібненого обсмаженого ріпчастої цибулі
20 г сметани
5 г білого вина
1/2 зубка часнику
сіль, цукор, чорний мелений перець
Тісто
250 г борошна
500 мл молока
3 яйця
1/4 чайної ложки солі
1/2 столової ложки цукру
2 столові ложки розтопленого вершкового масла
2 столові ложки топленого масла (для змазування сковороди)
Покроковий рецепт
Крок 1: пропустити через м’ясорубку язик, гриби і цибулю.
Крок 2: заправити сметаною, подрібненим часником, сіллю, цукром, перцем за смаком і проварити суміш п’ять хвилин, додавши в кінці білого вина.
Крок 3: приготувати млинці. Відокремити білки від жовтків. З’єднати жовтки, 100 г молока, сіль, цукор і, помішуючи, додати борошно, потім – вершкове масло. Вимісити отриману масу до повного зникнення грудок. Повільно вливати молоко, що залишилося, додати збиті в міцну піну білки.
Крок 4: розігріту сковорідку, змастити топленим маслом і, наливаючи суміш невеликими порціями, обсмажувати млинці з обох боків до золотистого кольору.
Крок 5: викласти готовий фарш на середину кожного млинця, надати йому форму мішечка, перев’язати зеленою цибулею і запікати в духовці 15 хвилин за температури 150 ° С.
Грудочку каші, кільце ковбаски
Православні християни в Щедрий вечір згадують святих Меланію і Василя. Святий Василь вважається покровителем свинарства, саме тому на Маланку часто готують свинину і різноманітні ковбаси.
Кров’янка
Інгредієнти:
кров – 1500 мл
сало – 500 г
молоко – 500 мл
гречана крупа – 200 г
сіль – 2 ст. л.
перець – 1 ч. л.
Покроковий рецепт
Крок 1: чистимо кишки: замочуємо їх на ніч в підсоленій воді, потім вискоблюємо за допомогою ножа, ретельно миємо.
Крок 2: варимо сало і дрібно ріжемо його. Змішуємо його з кров’ю і вареною гречкою, солимо і перчимо. Вливаємо молоко.
Крок 3: зав’язуємо один кінець кишок на тугий вузол і наповнюємо їх начинкою. У ковбасі повинно залишитися приблизно 2 см порожнечі.
Крок 4: кладемо кров’янку в окріп, проколюємо в декількох місцях голкою. Варимо 15 хвилин, в середині варіння робимо ще кілька проколів.
Крок 5: перекладаємо варену ковбасу на деко і ставимо в духовку, розігріту до 250 С на 20-30 хвилин.
Млинці на хвалу Сонця
Млинці на Маланку – це символ сонця. Існує особлива приказка, яку примовляють, замішуючи тісто для них: “Щоб усе так росло в Новому році, як млинці на дріжджах”.
Млинці з сиром з родзинками та курагою
Інгредієнти:
молоко – 1 літр
яйце – 3 шт.
розпушувач тіста – 1 ч. л.
олія – 50 мл
борошно – скільки візьме
Начинка
500 г домашнього сиру
2 ст. л. сметани або густих вершків
200 г родзинок
200 г кураги
1 жовток
1 ст. л. цукрової пудри
0,5 пакетика ванільного цукру
Покроковий рецепт
Крок 1: молоко, яйця, розпушувач і борошно збиваємо міксером до одержання однорідної маси.
Крок 2: додаємо рослинну олію, сіль і збиваємо ще раз.
Крок 3: на розігріту сковороду з невеликою кількістю рослинної олії виливаємо черпак тіста, і смажимо млинці приблизно хвилину, а потім перекладаємо його на інший бік і смажимо ще стільки ж.
Крок 4: Родзинки та курагу заливаємо окропом та залишаємо у ньому на 5-6 годин, після чого воду зливаємо.
Крок 5: сир протираємо через сито до однорідної маси, додаємо сметану та жовток, добре перемішуємо.
Крок 6: додаємо до сирної маси родзинки, курагу, цукрову пудру та ванільний цукор.
Крок 7: начинку кладемо у смажені млинці, після чого їх потрібно 15-20 хвилин запікати у духовці.
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Вважається, що чим більше страв буде на столі, тим щасливішим буде наступний рік. На святкову вечерю треба накрити на стіл красиву скатертину, прикрасити колосками, а на середину столу поставити кутю. Саме з цієї головної страви треба розпочинати трапезу, пише ТСН.
Щедра кутя
Головним частуванням, як і на Різдво, є щедра кутя. Її роблять із зерна, меду і маку. Кожен із цих інгредієнтів має символічне значення.
Так, зерно – це воскресле життя, мед – солодке життя і символ здоров’я, а мак – символ достатку в родині.
Інгредієнти:
400 г пшениці
200 г маку
100 г горіхів
100 г сухофруктів
100 г меду
2-3 столові ложки вершкового масла
цукор - за смаком
можна додати 1 столову ложку коньяку
Покроковий рецепт
Крок 1: замочуємо пшеницю на 1-2 години, а потім відварюємо до готовності. Пропорція зерна і води - 1:2,5.
Крок 2: запарюємо, відварюємо, а потім розтираємо мак з цукром.
Крок 3: замочуємо сухофрукти в теплій воді, а потім ріжемо дрібним кубиком. Змішуємо мак з сухофруктами.
Крок 4: додаємо в кашу мак, змішаний із сухофруктами.
Крок 5: розчиняємо мед в склянці теплої води або в узварі і виливаємо в кашу. Стежимо за тим, щоб каша не була надто рідкою.
Крок 6: щоб щедра кутя вийшла дійсно щедрою, в кінці приготування додаємо вершкове масло, також можна влити ложку коньяку. Перед подаванням страву ретельно перемішуємо.
Багата вечеря до врожайного року
Гамузом "Ярославна" - це дуже ситна, смачна страва, яка обов'язково всім сподобається.
Нестандартний набір інгредієнтів здивує своїм незвичайним смаком і буде прикрасою святкового столу.
Гамузом "Ярославна"
Інгредієнти:
40 г копченої курячої грудинки
20 г обсмаженої подрібненої ріпчастої цибулі
1/2 вареного курячого яйця
1/2 свіжого помідора
Для соусу
120 г вареної квасолі
10 г маку
80 г майонезу
1/2 лимона (для соку)
цукор, сіль – за смаком
Для прикрашання
10 г маку
1 помідор
зелень петрушки
листя салату
Покроковий рецепт
Крок 1: приготуємо соус. Квасолю пропускаємо через м'ясорубку, додаємо перемелений мак, лимонний сік, майонез, сіль і цукор за смаком, ретельно перемішуємо
Крок 2: нарізаємо великими кубиками грудинку, яйце, помідор, додаємо обсмажену цибулю, перемішуємо і заправляємо соусом.
Крок 3: готову страву викладаємо на листя салату. Прикрашаємо часточками помідора, маком і зеленню петрушки.
А щоб коза встала - дайте козі сала
Саме такою говіркою звертались щедрувальники, коли "козу водили" і господарів прославляли.
Для них готували різні наїдки з салом, щоб почастувати і вшанувати.
Потапці з салом
Інгредієнти:
200 г хліба
50 г олії
20 г сала
1 зубок часнику
1 солоний огірок.
Покроковий рецепт
Крок 1: нарізаємо хліб ромбиками, обсмажуємо на олії з обох боків і натираємо подрібненим часником.
Крок 2: на хліб зверху кладемо шматочки сала і солоного огірка.
Свято шлунка
Зазвичай саме верещака готується на Щедрий вечір. страва, нехай і не дуже ошатна, але святкова.
Ідеально підходить для приймання компаній або для великого зібрання родини, представленої декількома поколіннями.
Верещака
Інгредієнти:
400 г свинячих ребер
200 г хліба
50 г сала
2 цибулини
сіль, чорний мелений перець – за смаком
Буряковий квас
500 г очищених буряків
1 л охолодженої кип'яченої води
Покроковий рецепт
Крок 1: буряковий квас приготуйте заздалегідь. Буряк нарізаємо, заливаємо водою і ставимо в тепле місце настоюватися до появи кислуватого присмаку.
Крок 2: ребра нарізаємо і заправляємо сіллю та перцем.
Крок 3: обсмажуємо ребра в глибокій сковороді до утворення золотистої скоринки, додаємо 500 гр. бурякового квасу і ставимо в духовку на 30 хвилин.
Крок 4: нарізаємо цибулю дрібними кубиками, поміщаємо в сковороду, де смажиться м'ясо, і залишаємо в духовці ще на п'ять хвилин.
Крок 5: в кінці приготування додаємо у верещаку подрібнені і обсмажені цибулю і сало. Готову страву виймаємо з духовки, перед подачею на стіл прикрашаємо зеленню.
Як вареник у маслі
Вареники символізують добробут. Казали, що місце людини Господь призначив в Царстві Божому, де вона себе добре почувається, “як вареник у маслі”.
А ще ворожили на вареники - за тим, з якою начинкою трапиться вареник за святковим столом, можна дізнатися, чого очікувати від майбутнього року.
Вареники з м'ясом
Інгредієнти:
Фарш
500 г свинини
800 г яловичини
20 г олії
4 цибулини
сіль, чорний мелений перець – за смаком
Тісто
550 гр. топленого молока
100 г розтопленого вершкового масла
25 г дріжджів
15 г цукру
1 кг борошна
4 яйця
5 г солі
Для прикрашання
50 г розтопленого вершкового масла
смажена цибуля, зелень.
Покроковий рецепт
Крок 1: розтираємо дріжджі з цукром, вливаємо молоко, додаємо яйця, сіль, борошно, масло, ретельно перемішуємо, поки маса не стане однорідною. Ставимо на годину в тепле місце.
Крок 2: готуємо фарш. Нарізаємо кубиками м'ясо і обсмажуємо. Цибулю чистимо, подрібнюємо і підсмажуємо на олії. Пропускаємо через м'ясорубку тушковане м'ясо і цибулю. Заправляємо фарш сіллю і перцем за смаком.
Крок 3: ретельно вимішуємо тісто доти, поки воно не буде гладким і перестане прилипати до рук. Потім розкачуємо його тонким шаром і вирізаємо склянкою чи формою кружечки. В середину кожного кладемо по чайній ложці фаршу, з'єднуємо краї і защипаємо.
Крок 4: варимо вареники в киплячій підсоленій воді на невеликому вогні протягом 6-8 хвилин. Коли вони спливуть, виймаємо шумівкою з каструлі, кладемо в миску, поливаємо розтопленим вершковим маслом і прикрашаємо зеленню і смаженою цибулею.
Щоб хвороби і біди як язиком злизало
Цікава страва "лизень у торбі" зазвичай завжди присутня на Щедрому вечорі. Ця страва смачна, гарна і несе обрядовий сенс.
Лизень в торбі
Інгредієнти:
Фарш
50 г відвареного яловичого язика
20 г обсмажених печериць
20 г подрібненого обсмаженого ріпчастої цибулі
20 г сметани
5 г білого вина
1/2 зубка часнику
сіль, цукор, чорний мелений перець
Тісто
250 г борошна
500 мл молока
3 яйця
1/4 чайної ложки солі
1/2 столової ложки цукру
2 столові ложки розтопленого вершкового масла
2 столові ложки топленого масла (для змазування сковороди)
Покроковий рецепт
Крок 1: пропустити через м’ясорубку язик, гриби і цибулю.
Крок 2: заправити сметаною, подрібненим часником, сіллю, цукром, перцем за смаком і проварити суміш п’ять хвилин, додавши в кінці білого вина.
Крок 3: приготувати млинці. Відокремити білки від жовтків. З’єднати жовтки, 100 г молока, сіль, цукор і, помішуючи, додати борошно, потім – вершкове масло. Вимісити отриману масу до повного зникнення грудок. Повільно вливати молоко, що залишилося, додати збиті в міцну піну білки.
Крок 4: розігріту сковорідку, змастити топленим маслом і, наливаючи суміш невеликими порціями, обсмажувати млинці з обох боків до золотистого кольору.
Крок 5: викласти готовий фарш на середину кожного млинця, надати йому форму мішечка, перев’язати зеленою цибулею і запікати в духовці 15 хвилин за температури 150 ° С.
Грудочку каші, кільце ковбаски
Православні християни в Щедрий вечір згадують святих Меланію і Василя. Святий Василь вважається покровителем свинарства, саме тому на Маланку часто готують свинину і різноманітні ковбаси.
Кров’янка
Інгредієнти:
кров – 1500 мл
сало – 500 г
молоко – 500 мл
гречана крупа – 200 г
сіль – 2 ст. л.
перець – 1 ч. л.
Покроковий рецепт
Крок 1: чистимо кишки: замочуємо їх на ніч в підсоленій воді, потім вискоблюємо за допомогою ножа, ретельно миємо.
Крок 2: варимо сало і дрібно ріжемо його. Змішуємо його з кров’ю і вареною гречкою, солимо і перчимо. Вливаємо молоко.
Крок 3: зав’язуємо один кінець кишок на тугий вузол і наповнюємо їх начинкою. У ковбасі повинно залишитися приблизно 2 см порожнечі.
Крок 4: кладемо кров’янку в окріп, проколюємо в декількох місцях голкою. Варимо 15 хвилин, в середині варіння робимо ще кілька проколів.
Крок 5: перекладаємо варену ковбасу на деко і ставимо в духовку, розігріту до 250 С на 20-30 хвилин.
Млинці на хвалу Сонця
Млинці на Маланку – це символ сонця. Існує особлива приказка, яку примовляють, замішуючи тісто для них: “Щоб усе так росло в Новому році, як млинці на дріжджах”.
Млинці з сиром з родзинками та курагою
Інгредієнти:
молоко – 1 літр
яйце – 3 шт.
розпушувач тіста – 1 ч. л.
олія – 50 мл
борошно – скільки візьме
Начинка
500 г домашнього сиру
2 ст. л. сметани або густих вершків
200 г родзинок
200 г кураги
1 жовток
1 ст. л. цукрової пудри
0,5 пакетика ванільного цукру
Покроковий рецепт
Крок 1: молоко, яйця, розпушувач і борошно збиваємо міксером до одержання однорідної маси.
Крок 2: додаємо рослинну олію, сіль і збиваємо ще раз.
Крок 3: на розігріту сковороду з невеликою кількістю рослинної олії виливаємо черпак тіста, і смажимо млинці приблизно хвилину, а потім перекладаємо його на інший бік і смажимо ще стільки ж.
Крок 4: Родзинки та курагу заливаємо окропом та залишаємо у ньому на 5-6 годин, після чого воду зливаємо.
Крок 5: сир протираємо через сито до однорідної маси, додаємо сметану та жовток, добре перемішуємо.
Крок 6: додаємо до сирної маси родзинки, курагу, цукрову пудру та ванільний цукор.
Крок 7: начинку кладемо у смажені млинці, після чого їх потрібно 15-20 хвилин запікати у духовці.
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