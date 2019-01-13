Ворожіння на Старий Новий рік: як дізнатися долю





Із 13 на 14 січня українці відзначають Щедрий вечір або Меланки. Свято багате на традиції й обряди, а також наповнене магією, яка допоможе дізнатися майбутнє, пише



На Щедрий вечір готують багатий стіл, а після заходу сонця щедрують. У свято намагалися залагодити конфлікти і йшли один до одного миритися. Хлопці, які до цього отримали відмову, знову засилали сватів з надією на шлюб, а молоді дівчата ворожили на судженого.



За старовинним звичаєм, коли дівчата починали ворожити, парубки викрадали у них ворота або хвіртки. Щоб повернути вкрадене, батько дівчини мусив приготувати частування жартівникам.



Традиційні ворожіння на Меланки



Щоб дізнатися ім'я судженого, дівчина виходила на подвір'я і питала у перехожого чоловіка, як його звати.



Щоб дізнатися, молодий чи старий буде наречений, рахували стовпчики огорожі, примовляючи: "вдівець, молодець..."



Біля воріт насипали три купки зерна, а вранці перевіряли: якщо вони залишалися недоторканими, то сімейне життя буде щасливим.



Під подушку клали гребінець, і, лягаючи спати, говорили: "Суджений-ряджений, розчеши мені голову!". Хто з хлопців снився в цю ніч, той повинен був стати судженим.



Перед сном клали в тарілку з водою кілька прутиків з віника, приказуючи: "Суджений-ряджений, перевези через місток". Якщо вранці прутик опинявся на краю тарілки, то дівчина вийде заміж за того, хто їй наснився.



Ворожіння на зернах



Насипте в банку будь-яку крупу, загадавши тихо питання, що хвилює. Після цього лівою рукою дістаньте жменю крупи і перерахуйте зерна: якщо буде парне число - відповідь позитивна, якщо непарне - негативна.



Ворожіння на долю



Обряд краще проводити на самоті. Потрібно взяти миску з водою, запалити свічку і на її полум'ї розплавити трохи воску в металевій ложці. Після цього віск слід вилити у воду й уважно розглянути отриману фігуру. Що побачить дівчина, те і чекає на неї незабаром.



Ворожіння на гральних картах



Напередодні Старого Нового перед сном потрібно покласти під подушку гральні карти із зображенням королів. Вранці, не дивлячись, витягують одну з карт, масть якої вкаже якості судженого. Якщо випаде піка - наречений буде старим і ревнивим, хреста - військовим, черва - молодим і багатим, бубна - красивим і бажаним.



Ворожіння на майбутнє з чашками



Потрібно взяти кілька чашок (за кількістю тих, хто ворожить) і покласти в них каблучку, монету, хліб, цукор, цибулю, сіль, а в одну налити трохи води. Із заплющеними очима кожна дівчина по черзі вибирає чашку.



Якщо випала каблучка - до весілля, монета - до багатства, хліб - до достатку, цукор - до веселощів, цибуля - до сліз, сіль - до нещастя, а чашка з водою - до життя без особливих змін.



Ворожіння на вареники



Господиня, готуючи вареники, в деякі з них кладе разом з начинкою "сюрпризи": монети, зерна, ниточки, сіль, цукор, перець, каблучку, кісточки від вишні або сливи.



Що випаде дівчині за вечерею, те на неї і чекає: монетка або зерно - багатство, нитка - дорога, сіль - сльози, цукор - забезпечене життя, каблучка - заміжжя, перець - новий залицяльник, фруктова кісточка - поповнення в родині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні Нового року за старим стилем настає магічна пора, коли дівчатам може відкритися майбутнє.Із 13 на 14 січня українці відзначають Щедрий вечір або Меланки. Свято багате на традиції й обряди, а також наповнене магією, яка допоможе дізнатися майбутнє, пише Кореспондент На Щедрий вечір готують багатий стіл, а після заходу сонця щедрують. У свято намагалися залагодити конфлікти і йшли один до одного миритися. Хлопці, які до цього отримали відмову, знову засилали сватів з надією на шлюб, а молоді дівчата ворожили на судженого.За старовинним звичаєм, коли дівчата починали ворожити, парубки викрадали у них ворота або хвіртки. Щоб повернути вкрадене, батько дівчини мусив приготувати частування жартівникам.Щоб дізнатися ім'я судженого, дівчина виходила на подвір'я і питала у перехожого чоловіка, як його звати.Щоб дізнатися, молодий чи старий буде наречений, рахували стовпчики огорожі, примовляючи: "вдівець, молодець..."Біля воріт насипали три купки зерна, а вранці перевіряли: якщо вони залишалися недоторканими, то сімейне життя буде щасливим.Під подушку клали гребінець, і, лягаючи спати, говорили: "Суджений-ряджений, розчеши мені голову!". Хто з хлопців снився в цю ніч, той повинен був стати судженим.Перед сном клали в тарілку з водою кілька прутиків з віника, приказуючи: "Суджений-ряджений, перевези через місток". Якщо вранці прутик опинявся на краю тарілки, то дівчина вийде заміж за того, хто їй наснився.Насипте в банку будь-яку крупу, загадавши тихо питання, що хвилює. Після цього лівою рукою дістаньте жменю крупи і перерахуйте зерна: якщо буде парне число - відповідь позитивна, якщо непарне - негативна.Обряд краще проводити на самоті. Потрібно взяти миску з водою, запалити свічку і на її полум'ї розплавити трохи воску в металевій ложці. Після цього віск слід вилити у воду й уважно розглянути отриману фігуру. Що побачить дівчина, те і чекає на неї незабаром.Напередодні Старого Нового перед сном потрібно покласти під подушку гральні карти із зображенням королів. Вранці, не дивлячись, витягують одну з карт, масть якої вкаже якості судженого. Якщо випаде піка - наречений буде старим і ревнивим, хреста - військовим, черва - молодим і багатим, бубна - красивим і бажаним.Потрібно взяти кілька чашок (за кількістю тих, хто ворожить) і покласти в них каблучку, монету, хліб, цукор, цибулю, сіль, а в одну налити трохи води. Із заплющеними очима кожна дівчина по черзі вибирає чашку.Якщо випала каблучка - до весілля, монета - до багатства, хліб - до достатку, цукор - до веселощів, цибуля - до сліз, сіль - до нещастя, а чашка з водою - до життя без особливих змін.Господиня, готуючи вареники, в деякі з них кладе разом з начинкою "сюрпризи": монети, зерна, ниточки, сіль, цукор, перець, каблучку, кісточки від вишні або сливи.Що випаде дівчині за вечерею, те на неї і чекає: монетка або зерно - багатство, нитка - дорога, сіль - сльози, цукор - забезпечене життя, каблучка - заміжжя, перець - новий залицяльник, фруктова кісточка - поповнення в родині.

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