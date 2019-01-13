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Ворожіння на Старий Новий рік: як дізнатися долю

Ворожіння на Старий Новий рік: як дізнатися долю
Напередодні Нового року за старим стилем настає магічна пора, коли дівчатам може відкритися майбутнє.

Із 13 на 14 січня українці відзначають Щедрий вечір або Меланки. Свято багате на традиції й обряди, а також наповнене магією, яка допоможе дізнатися майбутнє, пише Кореспондент.

На Щедрий вечір готують багатий стіл, а після заходу сонця щедрують. У свято намагалися залагодити конфлікти і йшли один до одного миритися. Хлопці, які до цього отримали відмову, знову засилали сватів з надією на шлюб, а молоді дівчата ворожили на судженого.

За старовинним звичаєм, коли дівчата починали ворожити, парубки викрадали у них ворота або хвіртки. Щоб повернути вкрадене, батько дівчини мусив приготувати частування жартівникам.

Традиційні ворожіння на Меланки

Щоб дізнатися ім'я судженого, дівчина виходила на подвір'я і питала у перехожого чоловіка, як його звати.

Щоб дізнатися, молодий чи старий буде наречений, рахували стовпчики огорожі, примовляючи: "вдівець, молодець..."

Біля воріт насипали три купки зерна, а вранці перевіряли: якщо вони залишалися недоторканими, то сімейне життя буде щасливим.

Під подушку клали гребінець, і, лягаючи спати, говорили: "Суджений-ряджений, розчеши мені голову!". Хто з хлопців снився в цю ніч, той повинен був стати судженим.

Перед сном клали в тарілку з водою кілька прутиків з віника, приказуючи: "Суджений-ряджений, перевези через місток". Якщо вранці прутик опинявся на краю тарілки, то дівчина вийде заміж за того, хто їй наснився.

Ворожіння на зернах

Насипте в банку будь-яку крупу, загадавши тихо питання, що хвилює. Після цього лівою рукою дістаньте жменю крупи і перерахуйте зерна: якщо буде парне число - відповідь позитивна, якщо непарне - негативна.

Ворожіння на долю

Обряд краще проводити на самоті. Потрібно взяти миску з водою, запалити свічку і на її полум'ї розплавити трохи воску в металевій ложці. Після цього віск слід вилити у воду й уважно розглянути отриману фігуру. Що побачить дівчина, те і чекає на неї незабаром.

Ворожіння на гральних картах

Напередодні Старого Нового перед сном потрібно покласти під подушку гральні карти із зображенням королів. Вранці, не дивлячись, витягують одну з карт, масть якої вкаже якості судженого. Якщо випаде піка - наречений буде старим і ревнивим, хреста - військовим, черва - молодим і багатим, бубна - красивим і бажаним.

Ворожіння на майбутнє з чашками

Потрібно взяти кілька чашок (за кількістю тих, хто ворожить) і покласти в них каблучку, монету, хліб, цукор, цибулю, сіль, а в одну налити трохи води. Із заплющеними очима кожна дівчина по черзі вибирає чашку.

Якщо випала каблучка - до весілля, монета - до багатства, хліб - до достатку, цукор - до веселощів, цибуля - до сліз, сіль - до нещастя, а чашка з водою - до життя без особливих змін.

Ворожіння на вареники

Господиня, готуючи вареники, в деякі з них кладе разом з начинкою "сюрпризи": монети, зерна, ниточки, сіль, цукор, перець, каблучку, кісточки від вишні або сливи.

Що випаде дівчині за вечерею, те на неї і чекає: монетка або зерно - багатство, нитка - дорога, сіль - сльози, цукор - забезпечене життя, каблучка - заміжжя, перець - новий залицяльник, фруктова кісточка - поповнення в родині.

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Теги: Старий Новий рік, свято, ворожіння
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