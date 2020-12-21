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Найчастіше – через людську необережність: за добу на Волині сталося 5 пожеж

Найчастіше – через людську необережність: за добу на Волині сталося 5 пожеж
12 січня працівники пожежно-рятувальних підрозділів ліквідували 5 пожеж, що трапилися на території Волинської області.

Про це повідомляє Управління ДСНС України у Волинській області.

Інформують, зокрема, що о 05:16 рятувальники 19-ої Державної пожежно-рятувальної частини ліквідували загорання цегляної господарської споруди в місті Ковелі. Пожежа локалізована о 05:35, ліквідована – 06:00.

Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Також надійшло повідомлення о 06:10 про пожежу господарської споруди у селі Підбороччя Камінь-Каширського району. На виклик прибули рятувальники 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини та працівники місцевої пожежної охорони села Черче. Загорання локалізоване о 06:55, ліквідоване о 07:10.

Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.

О 19:01 в селі Литовеж Іваничівського району вогнем зайнявся житловий будинок. До гасіння пожежі залучені рятувальники 18-ї та 5-ї Державних пожежно-рятувальних частин УДСНС в області. О 19:17 вогнеборці локалізували пожежу, а остаточно ліквідували о 19:35.

Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

О 20:45 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляної споруди в місті Ковелі. На місце виклик прибули працівники 19-ї Державної пожежно-рятувальної частин Управління ДСНС України у Волинській області, які вже о 21:05 локалізували пожежу будівлі, а о 21:31 остаточно її ліквідували.

Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Також о 23:45 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної господарської споруди у селі Любитів Ковельського району. На гасіння прибули працівники 4-ї, 19-ї Державних пожежно-рятувальних частин та місцевих пожежних команд сіл Любитів і Дроздні. Пожежа локалізована о 00:15 ліквідована – 02:55.

Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

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Теги: пожежі, Волинь
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