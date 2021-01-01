Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:56
За минулу добу на Волині зареєстрували 143 випадки захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
Із цієї кількості випадків у містах і районах виявили:
м. Луцьк – 55,
м. Нововолинськ – 7,
Володимир-Волинський район – 35,
Горохівський район – 5,
Іваничівський район – 3,
Ківерцівський район – 18,
Ковельський район – 4,
Луцький район – 15,
Турійський район - 1.
Усього станом на 13 січня в області зареєстровано 34 535 випадків.
Одужали – 31 277 осіб (за останню добу – 307).
Летальні випадки – 542 (за останню добу – 2: в Володимир - Волинському районі – 1, Шацькому район – 1 ).
Методом ПЛР всього обстежили 135 508 осіб, за минулу добу - 847 осіб.
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Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
Із цієї кількості випадків у містах і районах виявили:
м. Луцьк – 55,
м. Нововолинськ – 7,
Володимир-Волинський район – 35,
Горохівський район – 5,
Іваничівський район – 3,
Ківерцівський район – 18,
Ковельський район – 4,
Луцький район – 15,
Турійський район - 1.
Усього станом на 13 січня в області зареєстровано 34 535 випадків.
Одужали – 31 277 осіб (за останню добу – 307).
Летальні випадки – 542 (за останню добу – 2: в Володимир - Волинському районі – 1, Шацькому район – 1 ).
Методом ПЛР всього обстежили 135 508 осіб, за минулу добу - 847 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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