Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу на Волині за минулу добу





Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.



Із цієї кількості випадків у містах і районах виявили:



м. Луцьк – 55,

м. Нововолинськ – 7,

Володимир-Волинський район – 35,

Горохівський район – 5,

Іваничівський район – 3,

Ківерцівський район – 18,

Ковельський район – 4,

Луцький район – 15,

Турійський район - 1.



Усього станом на 13 січня в області зареєстровано 34 535 випадків.



Одужали – 31 277 осіб (за останню добу – 307).



Летальні випадки – 542 (за останню добу – 2: в Володимир - Волинському районі – 1, Шацькому район – 1 ).



Методом ПЛР всього обстежили 135 508 осіб, за минулу добу - 847 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 143 випадки захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.Із цієї кількості випадків у містах і районах виявили:м. Луцьк – 55,м. Нововолинськ – 7,Володимир-Волинський район – 35,Горохівський район – 5,Іваничівський район – 3,Ківерцівський район – 18,Ковельський район – 4,Луцький район – 15,Турійський район - 1.Усього станом на 13 січня в області зареєстровано 34 535 випадків.Одужали – 31 277 осіб (за останню добу – 307).Летальні випадки – 542 (за останню добу – 2: в Володимир - Волинському районі – 1, Шацькому район – 1 ).Методом ПЛР всього обстежили 135 508 осіб, за минулу добу - 847 осіб.

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