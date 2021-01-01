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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу на Волині за минулу добу

Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу на Волині за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 143 випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.

Із цієї кількості випадків у містах і районах виявили:

м. Луцьк – 55,
м. Нововолинськ – 7,
Володимир-Волинський район – 35,
Горохівський район – 5,
Іваничівський район – 3,
Ківерцівський район – 18,
Ковельський район – 4,
Луцький район – 15,
Турійський район - 1.

Усього станом на 13 січня в області зареєстровано 34 535 випадків.

Одужали – 31 277 осіб (за останню добу – 307).

Летальні випадки – 542 (за останню добу – 2: в Володимир - Волинському районі – 1, Шацькому район – 1 ).

Методом ПЛР всього обстежили 135 508 осіб, за минулу добу - 847 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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