Скільки заробляють підприємці Варшавського ринку у локдаун. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Їжа, засоби гігієни, корми для тварин, засоби зв’язку, насіння – це перелік товарів, дозволених для продажу на ринках у часи локдауну. Тож деякі підприємці на Завокзальному ринку працюють. Втім, кажуть, що заробіток – невеликий.



“Сьогодні продала одного “Наполеона”. Все. Півкілограма цукру. В неділю продала кілограм гречки, кілограм рису. В суботу заробила я 27 гривень. В недільку – 50 гривень”, – каже підприємиця Світлана.



“Як локдаун той став, то взагалі. Вже і так то ринок вимирає. Продукція в мене дуже хороша, все якісне, але… нема людей”, – нарікає вона.



Лише декілька торгових точок із одягом були відчинені, втім, продавці пояснюють: вони тут не для торгівлі.



“Ми прибираємо, в нас гірлянди були, і ми хочемо все поскладати”, – пояснили у одній із яток.



Продавці освоюють нові способи продажу – дистанційні. На деяких зачинених ятках є оголошення про адресну доставку товару. Але самі підприємці визнають, що цей спосіб поки що не дуже ефективний.



Більше – у сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Промислова частина Завокзального ринку у Луцьку зачинена через локдаун, однак деякі ятки з їжею, насінням та засобами зв’язку далі працюють.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу Їжа, засоби гігієни, корми для тварин, засоби зв’язку, насіння – це перелік товарів, дозволених для продажу на ринках у часи локдауну. Тож деякі підприємці на Завокзальному ринку працюють. Втім, кажуть, що заробіток – невеликий.“Сьогодні продала одного “Наполеона”. Все. Півкілограма цукру. В неділю продала кілограм гречки, кілограм рису. В суботу заробила я 27 гривень. В недільку – 50 гривень”, – каже підприємиця“Як локдаун той став, то взагалі. Вже і так то ринок вимирає. Продукція в мене дуже хороша, все якісне, але… нема людей”, – нарікає вона.Лише декілька торгових точок із одягом були відчинені, втім, продавці пояснюють: вони тут не для торгівлі.“Ми прибираємо, в нас гірлянди були, і ми хочемо все поскладати”, – пояснили у одній із яток.Продавці освоюють нові способи продажу – дистанційні. На деяких зачинених ятках є оголошення про адресну доставку товару. Але самі підприємці визнають, що цей спосіб поки що не дуже ефективний.Більше – у сюжеті.

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