Скільки заробляють підприємці Варшавського ринку у локдаун. ВІДЕО
Сьогодні, 10:51
Промислова частина Завокзального ринку у Луцьку зачинена через локдаун, однак деякі ятки з їжею, насінням та засобами зв’язку далі працюють.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Їжа, засоби гігієни, корми для тварин, засоби зв’язку, насіння – це перелік товарів, дозволених для продажу на ринках у часи локдауну. Тож деякі підприємці на Завокзальному ринку працюють. Втім, кажуть, що заробіток – невеликий.
“Сьогодні продала одного “Наполеона”. Все. Півкілограма цукру. В неділю продала кілограм гречки, кілограм рису. В суботу заробила я 27 гривень. В недільку – 50 гривень”, – каже підприємиця Світлана.
“Як локдаун той став, то взагалі. Вже і так то ринок вимирає. Продукція в мене дуже хороша, все якісне, але… нема людей”, – нарікає вона.
Лише декілька торгових точок із одягом були відчинені, втім, продавці пояснюють: вони тут не для торгівлі.
“Ми прибираємо, в нас гірлянди були, і ми хочемо все поскладати”, – пояснили у одній із яток.
Продавці освоюють нові способи продажу – дистанційні. На деяких зачинених ятках є оголошення про адресну доставку товару. Але самі підприємці визнають, що цей спосіб поки що не дуже ефективний.
Більше – у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Їжа, засоби гігієни, корми для тварин, засоби зв’язку, насіння – це перелік товарів, дозволених для продажу на ринках у часи локдауну. Тож деякі підприємці на Завокзальному ринку працюють. Втім, кажуть, що заробіток – невеликий.
“Сьогодні продала одного “Наполеона”. Все. Півкілограма цукру. В неділю продала кілограм гречки, кілограм рису. В суботу заробила я 27 гривень. В недільку – 50 гривень”, – каже підприємиця Світлана.
“Як локдаун той став, то взагалі. Вже і так то ринок вимирає. Продукція в мене дуже хороша, все якісне, але… нема людей”, – нарікає вона.
Лише декілька торгових точок із одягом були відчинені, втім, продавці пояснюють: вони тут не для торгівлі.
“Ми прибираємо, в нас гірлянди були, і ми хочемо все поскладати”, – пояснили у одній із яток.
Продавці освоюють нові способи продажу – дистанційні. На деяких зачинених ятках є оголошення про адресну доставку товару. Але самі підприємці визнають, що цей спосіб поки що не дуже ефективний.
Більше – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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