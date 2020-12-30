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Скільки заробляють підприємці Варшавського ринку у локдаун. ВІДЕО

Скільки заробляють підприємці Варшавського ринку у локдаун. ВІДЕО
Промислова частина Завокзального ринку у Луцьку зачинена через локдаун, однак деякі ятки з їжею, насінням та засобами зв’язку далі працюють.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Їжа, засоби гігієни, корми для тварин, засоби зв’язку, насіння – це перелік товарів, дозволених для продажу на ринках у часи локдауну. Тож деякі підприємці на Завокзальному ринку працюють. Втім, кажуть, що заробіток – невеликий.

“Сьогодні продала одного “Наполеона”. Все. Півкілограма цукру. В неділю продала кілограм гречки, кілограм рису. В суботу заробила я 27 гривень. В недільку – 50 гривень”, – каже підприємиця Світлана.

“Як локдаун той став, то взагалі. Вже і так то ринок вимирає. Продукція в мене дуже хороша, все якісне, але… нема людей”, – нарікає вона.

Лише декілька торгових точок із одягом були відчинені, втім, продавці пояснюють: вони тут не для торгівлі.

“Ми прибираємо, в нас гірлянди були, і ми хочемо все поскладати”, – пояснили у одній із яток.

Продавці освоюють нові способи продажу – дистанційні. На деяких зачинених ятках є оголошення про адресну доставку товару. Але самі підприємці визнають, що цей спосіб поки що не дуже ефективний.

Більше – у сюжеті.

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Теги: Старий ринок, локдаун, Луцьк
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Коментарі 1
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Жах. Геноцид наріду.
Припиніть вбивати нарід!
Як можна вижити сім'ї за 27 гривнів в день???!!!
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