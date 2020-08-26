Що буде після локдауну: Степанов розповів, який карантин чекає українців з 24 січня





Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" 13 січня розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає



Він нагадав, що загалом режим карантину в Україні встановлений до 28 лютого.



"У нас в країні на сьогоднішній день карантин встановлений до 28 лютого з певним періодом посилених обмежень від 8 до 24 січня. Це такий режим. Починаючи від 25 січня, буде карантин з іншими обмеженнями, з іншим режимом. Зокрема, це стосується нашої стратегії: ми хочемо далі повернутися до адаптивного карантину. Тоді, залежно від епідеміологічної ситуації, визначають той чи інший рівень обмежень", - повідомив очільник МОЗ.



Степанов запевнив, що карантинні обмеження, які діють до 24 січня, припиняти не будуть. Крім того, подовжувати жорсткі заборони не планують. "У такому режимі, який діє до 24 січня, (подовжувати - ред.) немає думки. Це повинно бути логічно і відповідати законам епідеміології", - наголосив міністр.



Локдаун може бути повторений, якщо "буде надкритична ситуація". "Якщо буде різке зростання захворюваності на коронавірус. Йдеться про можливості медичної системи. Якщо ми прив'язуємося до кількості, то це близько 30 тисяч хворих. Утім, це і кількість госпіталізованих, і кількість важких пацієнтів, і зростання - з якою швидкістю воно відбувається", - заявив Максим Степанов.



Міністр наголосив, що логіка нинішнього локдауну - це зменшення контактів після новорічних і різдвяних свят, коли потенційно відбулося масове інфікування людей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я планує перейти до адаптивного карантину після закінчення січневого локдауну.Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" 13 січня розповів міністр охорони здоров’я, передає ТСН Він нагадав, що загалом режим карантину в Україні встановлений до 28 лютого."У нас в країні на сьогоднішній день карантин встановлений до 28 лютого з певним періодом посилених обмежень від 8 до 24 січня. Це такий режим. Починаючи від 25 січня, буде карантин з іншими обмеженнями, з іншим режимом. Зокрема, це стосується нашої стратегії: ми хочемо далі повернутися до адаптивного карантину. Тоді, залежно від епідеміологічної ситуації, визначають той чи інший рівень обмежень", - повідомив очільник МОЗ.Степанов запевнив, що карантинні обмеження, які діють до 24 січня, припиняти не будуть. Крім того, подовжувати жорсткі заборони не планують. "У такому режимі, який діє до 24 січня,немає думки. Це повинно бути логічно і відповідати законам епідеміології", - наголосив міністр.Локдаун може бути повторений, якщо "буде надкритична ситуація". "Якщо буде різке зростання захворюваності на коронавірус. Йдеться про можливості медичної системи. Якщо ми прив'язуємося до кількості, то це близько 30 тисяч хворих. Утім, це і кількість госпіталізованих, і кількість важких пацієнтів, і зростання - з якою швидкістю воно відбувається", - заявив Максим Степанов.Міністр наголосив, що логіка нинішнього локдауну - це зменшення контактів після новорічних і різдвяних свят, коли потенційно відбулося масове інфікування людей.

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