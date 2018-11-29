Волинську землю віддають людям з інших областей: депутати заявили про масштабний «дерибан» на Горохівщині

Депутати Волиньради заявляють про «дерибан» земель, що розташовані за межами населених пунктів Горохівщини.Про це йшлося у ході розгляду питання "Різне" на засіданні постійної комісії з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин, повідомляє пресслужба обласної ради.Депутатрозповів, що до нього, як до депутата облради, днями звернулась громадянка села Печихвости, що на Горохівщині,із тим, що Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області їй, місцевій мешканці, було відмовлено у розробці технічної документації на земельну ділянку, тим часом керівник цієї структурипідписує накази про надання земельних ділянок, які розташовуються на людських городах, мешканцям інших областей України."Мені стало відомо, що посадовими особами Держгеокадастру у Горохівському районі підготовлені в терміновому порядку викопіювання та обґрунтування для подальшої передачі жителям Київської, Житомирської, Черкаської областей та Автономної республіки Крим 167 ділянок по 2 га під ОСГ. Ці земельні ділянки знаходяться на території Горохівської, Берестечківської, Городищенської ОТГ , заяви на їх отримання знаходяться в ГУ Держгеокадастру в області", - наголосив він.Депутатозвучив ще ряд схожих випадків, із яким і до нього мало не щодня звертаються люди, які проживають на території колишнього Горохівського району.Депутатподіляє думку колег, він назвав такі діяння керівництва ГУ Держгеокадастру в області - злочинними."Я свого часу на посаді голови РДА підписав близько 400 заяв про виділення земельних ділянок, були і вчителі, і працівники соціальної сфери, але мене дивує, як можна віддавати волинську землю у руки людей, які тут навіть не проживають? Вочевидь, це робиться під ринок землі. Завтра він своїх 2 га з Києва продасть на Волині і поїде з жменькою грошей звідси, і все, це вся його фунція. Зрозуміло, що немісцеві люди не мають наміру тут жити, створювати робочі місця" - обурюється він.Обранці Тарас Щерюлюк та Ігор Волошенюк розповіли, що наприкінці грудня минулого року вони разом із представниками Асоціації фермерів Волині, учасниками АТО та місцевими мешканцями двічі приходили за роз'ясненнями до в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру в області Володимира Боярчука. Бльше того, із проханням втрутитись та припинити "дерибан" волинської землі, вони із офіційними листами звертались до Міністра АПК України, до керівництва області та у відповідні правоохоронні органи, однак, "віз і нині там", кажуть депутати."Всі земельні ділянки, що знаходяться за межами населених пунктів необхідно в найкоротші терміни передати у власність громад, адже дохід від передачі в оренду цих ділянок є одним з основних видів доходу до бюджету громад", - зауважує Тарас Щерблюк."Земельними ділянками не забезпечена у повній мірі соціальна сфера на місцях та учасники АТО, які захищали нашу державу. Основна частина земель, що не передані територіальним громадам, знаходиться під людськими городами, сіножатями та пасовищами. А відтак, наше завдання - не допустити передачі земельних ділянок жителям інших областей і не надавати земельні ділянки без погодження сесії ОТГ ", - додає Ігор Волошенюк.В результаті обговорення депутати вирішили звернутися до голови обласної радитерміново провести розширене засідання постійної комісії обласної ради з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин за участю керівників усіх фракцій Волиньради, прокурора Волинської області, голови ОДА, начальника ГУ Держгеокадастру у Волинській області Володимира Боярчука та начальника ГУ Національної поліції у Волинській області- щодо надання у власність земель, які розташовані за межами населених пунктів ГУ Держгеокадастру у Волинській області.Депутати Тарас Щерблюк та Ігор Волошенюк мають намір озвучити цю тему й на засіданні позачергової сесії обласної ради, яка запланована на четвер 14 січня.