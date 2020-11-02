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Волинські поліцейські зупинили авто, за кермом якого був п'яний керівник ринку

Волинські поліцейські зупинили авто, за кермом якого був п'яний керівник ринку
На водія Mitsubishi Pajero, який чинив опір поліцейським у Володимирі-Волинському, склали протоколи за 5 адміністративних правопорушень.

Про це повідомляє "Буг".

Зазначають, 12-го січня в центрі міста зупинили автомобіль з номерним знаком 2222, водій мав ознаки алкогольного сп’яніння. Авто, за кермом якого був керівник одного з місцевих ринків, раніше уже потрапляло в скандальне ДТП: влетіло в металевий паркан і зникло з місця події, як виявилося – водій був п’яний.

Зазначимо, що цього разу від проходження освідування водій відмовився.

На чоловіка склали протоколи за злісну непокору вимозі поліцейських, п’яне водіння особою, позбавленою права керування транспортними засобами та дрібне хуліганство (ст. 185, 130, 126 та 173 Кодексу України про адмінправопорушення).

Правоохоронці також на водія Mitsubishi склали протокол за порушення ПДР (ч.5 ст.121 КУпАП).


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Теги: Володимир, керівник ринку, протоколи
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Коментарі 2
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машину продати права забрати довічно нехай тоді хляє
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