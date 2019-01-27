Взяли під варту військового комісара з Волині, який за хабарі обіцяв «відмазувати» від армії





Про це йдеться в ухвалі Личаківського районного суду міста Львова від 6 січня, пише



Йдеться про колишнього очільника Рожищенського військкомату Олега Гаврилюка. Його затримали під час одержання 1000 доларів США неправомірної вигоди.



Слідство встановило, що, перебуваючи ще на посаді військового комісара районного військкомату, чоловік налагодив корупційну «схему». За певну винагороду він сприяв громадянам в ухиленні від проходження військової служби, оформленні відповідних для цього документів, а також у відстрочці призову.



«Проходячи військову службу на посаді військового комісара Рожищенського районного військового комісаріату є особою, яка постійно обіймає в органах державної влади посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій та є службовою особою, а також є суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення. Попри свою обізнаність з вимогами нормативно правових актів, будучи попередженим про обмеження, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», які спрямовані на запобігання корупційним правопорушенням, використав свої службові повноваження у злочинних цілях», – йдеться у матеріалах справи.



Суд постановив клопотання слідчого задовольнити та застосувати до підозрюваного запобіжний захід тримання під вартою на 60 днів, тобто до 5 березня включно.



Також підозрюваному визначили заставу в розмірі 68 100 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальнику відділу рекрутингу та комплектування, заступнику начальника сектору комплектування Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Волинської області, підполковнику, якого затримали на хабарі у тисячу доларів, обрали запобіжний захід.Про це йдеться в ухвалі Личаківського районного суду міста Львова від 6 січня, пише Район.Луцьк. Йдеться про колишнього очільника Рожищенського військкомату Олега Гаврилюка. ЙогоСлідство встановило, що, перебуваючи ще на посаді військового комісара районного військкомату, чоловік налагодив корупційну «схему». За певну винагороду він сприяв громадянам в ухиленні від проходження військової служби, оформленні відповідних для цього документів, а також у відстрочці призову.«Проходячи військову службу на посаді військового комісара Рожищенського районного військового комісаріату є особою, яка постійно обіймає в органах державної влади посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій та є службовою особою, а також є суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення. Попри свою обізнаність з вимогами нормативно правових актів, будучи попередженим про обмеження, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», які спрямовані на запобігання корупційним правопорушенням, використав свої службові повноваження у злочинних цілях», – йдеться у матеріалах справи.Суд постановив клопотання слідчого задовольнити та застосувати до підозрюваного запобіжний захід тримання під вартою на 60 днів, тобто до 5 березня включно.Також підозрюваному визначили заставу в розмірі 68 100 гривень.

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