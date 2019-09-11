На Волині ув'язнений намагався вбити працівника колонії





Про це йдеться у вироку Ківерцівського районногу суду, повідомляє "



Так, ще у 2018 році чоловіка засудили до семи років та шести місяців позбавлення волі із застосуванням примусових заходів медичного характеру у вигляді психіатричної допомоги у примусовому порядку за місцем відбування покарання (у 2019-му вирок було змінено постановою Верховного Суду).



7 серпня 2020-го засуджений, будучи п'яним та знаходячись у кабінеті інспектора відділу нагляду і безпеки, висловив в його бік погрозу у вбистві та дістав з кишені саморобний ніж, яким намагався вдарити працівника колонії у шию. Нападника зупинили.



Обвинувачений свою провину повністю визнав, щиро розкаявся та просив суворо не карати.



За висновком судово-психіатричного експерта від 23 листопада 2020 року, в'язень страждає на легку розумову відсталість з вираженою емоційно-вольовою нестійкістю. За своїм психічним станом може усвідомлювати свої дії, але повною мірою не здатний керувати ними. Внаслідок цього він може бути визнаний обмежено осудним.



У підсумку чоловіка визнали винним у погрозі вбиством та призначили два роки позбавлення волі. До цього додали ще не відбутий термін, визначивши остаточний період перебування у в'язниці – п'ять років та шість місяців (починаючи з 5 січня 2021-го). Також щодо нього будуть застосовувати примусові заходи медичного характеру у вигляді психіатричної допомоги.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженець Іванич, перебуваючи за ґратами, спробував вбити інспектора відділу нагляду і безпеки ДУ «Цуманська виправна колонія (№84)».Про це йдеться у вироку Ківерцівського районногу суду, повідомляє " Конкурент ".Так, ще у 2018 році чоловіка засудили до семи років та шести місяців позбавлення волі із застосуванням примусових заходів медичного характеру у вигляді психіатричної допомоги у примусовому порядку за місцем відбування покарання (у 2019-му вирок було змінено постановою Верховного Суду).7 серпня 2020-го засуджений, будучи п'яним та знаходячись у кабінеті інспектора відділу нагляду і безпеки, висловив в його бік погрозу у вбистві та дістав з кишені саморобний ніж, яким намагався вдарити працівника колонії у шию. Нападника зупинили.Обвинувачений свою провину повністю визнав, щиро розкаявся та просив суворо не карати.За висновком судово-психіатричного експерта від 23 листопада 2020 року, в'язень страждає на легку розумову відсталість з вираженою емоційно-вольовою нестійкістю. За своїм психічним станом може усвідомлювати свої дії, але повною мірою не здатний керувати ними. Внаслідок цього він може бути визнаний обмежено осудним.У підсумку чоловіка визнали винним у погрозі вбиством та призначили два роки позбавлення волі. До цього додали ще не відбутий термін, визначивши остаточний період перебування у в'язниці – п'ять років та шість місяців (починаючи з 5 січня 2021-го). Також щодо нього будуть застосовувати примусові заходи медичного характеру у вигляді психіатричної допомоги.

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