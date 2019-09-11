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На Волині ув'язнений намагався вбити працівника колонії

На Волині ув'язнений намагався вбити працівника колонії
Уродженець Іванич, перебуваючи за ґратами, спробував вбити інспектора відділу нагляду і безпеки ДУ «Цуманська виправна колонія (№84)».

Про це йдеться у вироку Ківерцівського районногу суду, повідомляє "Конкурент".

Так, ще у 2018 році чоловіка засудили до семи років та шести місяців позбавлення волі із застосуванням примусових заходів медичного характеру у вигляді психіатричної допомоги у примусовому порядку за місцем відбування покарання (у 2019-му вирок було змінено постановою Верховного Суду).

7 серпня 2020-го засуджений, будучи п'яним та знаходячись у кабінеті інспектора відділу нагляду і безпеки, висловив в його бік погрозу у вбистві та дістав з кишені саморобний ніж, яким намагався вдарити працівника колонії у шию. Нападника зупинили.

Обвинувачений свою провину повністю визнав, щиро розкаявся та просив суворо не карати.

За висновком судово-психіатричного експерта від 23 листопада 2020 року, в'язень страждає на легку розумову відсталість з вираженою емоційно-вольовою нестійкістю. За своїм психічним станом може усвідомлювати свої дії, але повною мірою не здатний керувати ними. Внаслідок цього він може бути визнаний обмежено осудним.

У підсумку чоловіка визнали винним у погрозі вбиством та призначили два роки позбавлення волі. До цього додали ще не відбутий термін, визначивши остаточний період перебування у в'язниці – п'ять років та шість місяців (починаючи з 5 січня 2021-го). Також щодо нього будуть застосовувати примусові заходи медичного характеру у вигляді психіатричної допомоги.

Зображення ілюстративне

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Теги: колонія, Цумань, вирок
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