Головний санітарний лікар Волині розповіла, чому в області фіксують менше випадків коронавірусу
Сьогодні, 14:00
Повідомили, із чим пов’язане зменшення кількості випадків коронавірусної інфекції у Волинській області.
Про це йшлося у середу, 13 січня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що в Україні третій тиждень поспіль фіксують зменшення випадків коронавірусу, проте ситуація напружена і вірус не відступає. До того ж, усі країни, із якими межує область, віднесені до «червоної» зони карантину, що свідчить про зростання захворюваності після свят.
За пронозами, зростання кількості хворих буде упродовж січня-лютого. Це збільшить навантаження й на медичну систему, каже Янко.
Третина госпіталізованих у медзакладах Волині – пацієнти, що надходять у важкому стані. За словами головного санітарного лікаря Волині, вірус почав вражати все більшу кількість дітей і молодих волинян.
«Ми реєструємо 100-150 випадків захворювання щодня, що менше, аніж у попередні тижні. Однак ця ситуація пов’язана зі зменшенням кількості звернень у період свят і не відображає реальної картини захворюваності на коронавірус», - наголосила головний державний санітарний лікар Волині.
Вона зазначила, що за останні 12 днів на Волині померли 26 людей, якщо тенденція буде зберігатися, то до кінця місяця область може втратити 60 осіб.
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Про це йшлося у середу, 13 січня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що в Україні третій тиждень поспіль фіксують зменшення випадків коронавірусу, проте ситуація напружена і вірус не відступає. До того ж, усі країни, із якими межує область, віднесені до «червоної» зони карантину, що свідчить про зростання захворюваності після свят.
За пронозами, зростання кількості хворих буде упродовж січня-лютого. Це збільшить навантаження й на медичну систему, каже Янко.
Третина госпіталізованих у медзакладах Волині – пацієнти, що надходять у важкому стані. За словами головного санітарного лікаря Волині, вірус почав вражати все більшу кількість дітей і молодих волинян.
«Ми реєструємо 100-150 випадків захворювання щодня, що менше, аніж у попередні тижні. Однак ця ситуація пов’язана зі зменшенням кількості звернень у період свят і не відображає реальної картини захворюваності на коронавірус», - наголосила головний державний санітарний лікар Волині.
Вона зазначила, що за останні 12 днів на Волині померли 26 людей, якщо тенденція буде зберігатися, то до кінця місяця область може втратити 60 осіб.
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