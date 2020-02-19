Двоє чоловіків викрали авто, яке згодом знайшли згорілим посеред поля поблизу Луцька

Двоє чоловіків викрали авто у Луцькому районі, яке невдовзі знайшли згорілим посеред поля.10 січня до поліції звернувся мешканець Луцького району. Чоловік повідомив, що у зв’язку із технічними несправностями залишив свій автомобіль Ford Mondeo у селі Струмівка, коли за декілька днів повернувся, транспортного засобу вже не було на місці, інформує сектор комунікації поліції Волині.Нагадаємо, 10 січня на одній із ґрунтових дорігзгорілу автівку. Правоохоронці з'ясували, що транспортний засіб належить заявнику.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.Під час розслідування співробітники кримінальної поліції Луцького районного управління поліції встановили, що до угону автомобіля причетні 21-річний та 39-річний лучани. Нині вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри у вчиненні кримінального правопорушення, опісля чоловікам обиратимуть запобіжний захід. Досудове слідство триває.