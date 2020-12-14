На Волині через снігопад сталося декілька ДТП. ФОТО

У першій половині дня, 13 січня, на Волині трапилося 4 ДТП, в яких водії не врахували погодні умови.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Так, у місті Ковель трапилися дві автопригоди. На вулиці Кониського учасниками стали водії Opel Combo та Volkswagen Golf. А на вулиці Володимирській водій Volkswagen Transporter не врахував безпечну швидкість, погодні умови та здійснив наїзд на автомобіль Audi A6.Також трапилася ДТП на автодорозі М-19 (Доманово – Ковель – Чернівці – Тереблече). Там керманич Citroen Berlingo зіткнувся із ВАЗ 21093.Також волинські патрульні працювали на місці ДТП на автодорозі Н-22 (Устилуг – Луцьк – Рівне). В цьому випадку автомобіль Peugeot 301 заїхав у кювет.На щастя, в автопригодах ніхто не постраждав.