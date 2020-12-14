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На Волині через снігопад сталося декілька ДТП. ФОТО

На Волині через снігопад сталося декілька ДТП. ФОТО
У першій половині дня, 13 січня, на Волині трапилося 4 ДТП, в яких водії не врахували погодні умови.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Так, у місті Ковель трапилися дві автопригоди. На вулиці Кониського учасниками стали водії Opel Combo та Volkswagen Golf. А на вулиці Володимирській водій Volkswagen Transporter не врахував безпечну швидкість, погодні умови та здійснив наїзд на автомобіль Audi A6.

Також трапилася ДТП на автодорозі М-19 (Доманово – Ковель – Чернівці – Тереблече). Там керманич Citroen Berlingo зіткнувся із ВАЗ 21093.

Також волинські патрульні працювали на місці ДТП на автодорозі Н-22 (Устилуг – Луцьк – Рівне). В цьому випадку автомобіль Peugeot 301 заїхав у кювет.

На щастя, в автопригодах ніхто не постраждав.

На Волині через снігопад сталося декілька ДТП. ФОТО
На Волині через снігопад сталося декілька ДТП. ФОТО
На Волині через снігопад сталося декілька ДТП. ФОТО

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Теги: ДТП, снігопад, Волинь
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