На Волині через снігопад сталося декілька ДТП. ФОТО
Сьогодні, 16:18
У першій половині дня, 13 січня, на Волині трапилося 4 ДТП, в яких водії не врахували погодні умови.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Так, у місті Ковель трапилися дві автопригоди. На вулиці Кониського учасниками стали водії Opel Combo та Volkswagen Golf. А на вулиці Володимирській водій Volkswagen Transporter не врахував безпечну швидкість, погодні умови та здійснив наїзд на автомобіль Audi A6.
Також трапилася ДТП на автодорозі М-19 (Доманово – Ковель – Чернівці – Тереблече). Там керманич Citroen Berlingo зіткнувся із ВАЗ 21093.
Також волинські патрульні працювали на місці ДТП на автодорозі Н-22 (Устилуг – Луцьк – Рівне). В цьому випадку автомобіль Peugeot 301 заїхав у кювет.
На щастя, в автопригодах ніхто не постраждав.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Так, у місті Ковель трапилися дві автопригоди. На вулиці Кониського учасниками стали водії Opel Combo та Volkswagen Golf. А на вулиці Володимирській водій Volkswagen Transporter не врахував безпечну швидкість, погодні умови та здійснив наїзд на автомобіль Audi A6.
Також трапилася ДТП на автодорозі М-19 (Доманово – Ковель – Чернівці – Тереблече). Там керманич Citroen Berlingo зіткнувся із ВАЗ 21093.
Також волинські патрульні працювали на місці ДТП на автодорозі Н-22 (Устилуг – Луцьк – Рівне). В цьому випадку автомобіль Peugeot 301 заїхав у кювет.
На щастя, в автопригодах ніхто не постраждав.
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