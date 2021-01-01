Де на Волині найбільше хворіють на COVID-19

Розповіли, де в області фіксують найбільше випадків коронавірусної інфекції.Про це йшлося у середу, 13 січня, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар Волинської областірозповіла, що найвищі показники захворюваності на коронавірус реєструють у Луцьку та Луцькому районі.«Вони становлять фактично половину всіх захворювань у Волинській області. Інтенсивний показник тут перевищує вдвічі середньообласний, який становить 174 на 100 тисяч населення», - зазначила вонаЗа словами Наталії Янко, високий рівень захворюваності - також у Володимир-Волинському, Горохівському, Ківерцівському районах.«Викликає тривогу зменшення кількості тестувань на коронавірусну хворобу. Охоплення тестувань за останні 7 днів становить 83 на 100 тисяч населення, тоді як раніше було 150 на 100 тисяч населення», - розповіла головний санітарний лікар області.Загалом від початку епідсезону на Волині методом ПЛР провели 136 тисяч тестувань, 95 % - у Волинському обласному лабораторному центрі. Якщо раніше фахівці вірусологічної лабораторії могли проводити 100 досліджень на добу, каже Янко, то на сьогодні – від 2,5 до 3000 досліджень.