Де на Волині найбільше хворіють на COVID-19
Сьогодні, 17:00
Розповіли, де в області фіксують найбільше випадків коронавірусної інфекції.
Про це йшлося у середу, 13 січня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що найвищі показники захворюваності на коронавірус реєструють у Луцьку та Луцькому районі.
«Вони становлять фактично половину всіх захворювань у Волинській області. Інтенсивний показник тут перевищує вдвічі середньообласний, який становить 174 на 100 тисяч населення», - зазначила вона
За словами Наталії Янко, високий рівень захворюваності - також у Володимир-Волинському, Горохівському, Ківерцівському районах.
«Викликає тривогу зменшення кількості тестувань на коронавірусну хворобу. Охоплення тестувань за останні 7 днів становить 83 на 100 тисяч населення, тоді як раніше було 150 на 100 тисяч населення», - розповіла головний санітарний лікар області.
Загалом від початку епідсезону на Волині методом ПЛР провели 136 тисяч тестувань, 95 % - у Волинському обласному лабораторному центрі. Якщо раніше фахівці вірусологічної лабораторії могли проводити 100 досліджень на добу, каже Янко, то на сьогодні – від 2,5 до 3000 досліджень.
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Про це йшлося у середу, 13 січня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що найвищі показники захворюваності на коронавірус реєструють у Луцьку та Луцькому районі.
«Вони становлять фактично половину всіх захворювань у Волинській області. Інтенсивний показник тут перевищує вдвічі середньообласний, який становить 174 на 100 тисяч населення», - зазначила вона
За словами Наталії Янко, високий рівень захворюваності - також у Володимир-Волинському, Горохівському, Ківерцівському районах.
«Викликає тривогу зменшення кількості тестувань на коронавірусну хворобу. Охоплення тестувань за останні 7 днів становить 83 на 100 тисяч населення, тоді як раніше було 150 на 100 тисяч населення», - розповіла головний санітарний лікар області.
Загалом від початку епідсезону на Волині методом ПЛР провели 136 тисяч тестувань, 95 % - у Волинському обласному лабораторному центрі. Якщо раніше фахівці вірусологічної лабораторії могли проводити 100 досліджень на добу, каже Янко, то на сьогодні – від 2,5 до 3000 досліджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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