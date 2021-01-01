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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині найбільше хворіють на COVID-19

Де на Волині найбільше хворіють на COVID-19
Розповіли, де в області фіксують найбільше випадків коронавірусної інфекції.

Про це йшлося у середу, 13 січня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що найвищі показники захворюваності на коронавірус реєструють у Луцьку та Луцькому районі.

«Вони становлять фактично половину всіх захворювань у Волинській області. Інтенсивний показник тут перевищує вдвічі середньообласний, який становить 174 на 100 тисяч населення», - зазначила вона

За словами Наталії Янко, високий рівень захворюваності - також у Володимир-Волинському, Горохівському, Ківерцівському районах.

«Викликає тривогу зменшення кількості тестувань на коронавірусну хворобу. Охоплення тестувань за останні 7 днів становить 83 на 100 тисяч населення, тоді як раніше було 150 на 100 тисяч населення», - розповіла головний санітарний лікар області.

Загалом від початку епідсезону на Волині методом ПЛР провели 136 тисяч тестувань, 95 % - у Волинському обласному лабораторному центрі. Якщо раніше фахівці вірусологічної лабораторії могли проводити 100 досліджень на добу, каже Янко, то на сьогодні – від 2,5 до 3000 досліджень.

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Теги: Волинь, статистика, коронавірус
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