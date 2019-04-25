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Під Луцьком у котеджному містечку продається готовий будинок: що входить у ціну. ФОТО*

Під Луцьком у котеджному містечку продається готовий будинок: що входить у ціну. ФОТО*
Продається двоповерховий котедж на 200 м2 із просторою кухнею-вітальнею, трьома спальнями, підвалом та окремою територією. Будинок уже збудований і розташований у ЖК “Струмочок”, що у с. Струмівка під Луцьком.

Про це повідомляють на сайті будівельної компанії "Інвестор".

Розташування на території котеджного містечка дає ряд переваг. Купуючи приватний будинок і переїжджаючи за місто, у нових власників часто з’являються проблеми із комунікаціями, поганими дорогами, незручним доїздом та загрозою крадіжок. Проте у таких закритих житлових комплексах, як ЖК “Струмочок”, передбачили подібні моменти і подбали про те, щоб заміське життя було комфортним та спокійним. Тому тут є закрита територія з цілодобовою охороною, підведені до будинку комунікації - електрика, газ, вода та каналізація, а також запланований благоустрій на усій території житлового комплексу.

ЯКА ОСОБЛИВІСТЬ КОТЕДЖУ?

Котедж має два поверхи та підвальне приміщення. Загальна площа - 200 м2.

На першому поверсі розташована велика вітальня, об’єднана із кухнею (36 м2), а також гардеробна кімната, санвузол і відведене окреме приміщення для пральні (13 м2; тут також розміщений котел).

На другому поверсі - три спальні та велика ванна кімната (13 м2). Одна із спалень має гардеробну кімнату.

Підвал (41 м2) розділений на приміщення фільтрування води та інженерію і окреме сухе приміщення для зберігання речей.

Ціна - 120 000 $.
Під Луцьком у котеджному містечку продається готовий будинок: що входить у ціну. ФОТО*
Під Луцьком у котеджному містечку продається готовий будинок: що входить у ціну. ФОТО*
Під Луцьком у котеджному містечку продається готовий будинок: що входить у ціну. ФОТО*

Планування котеджу
ЯК ПОБУДОВАНИЙ КОТЕДЖ?

Фундамент - стрічковий, утеплений пінополістиролом (10 см). Проведена повна і ретельна гідроізоляція.
Стіни збудовані із керамічної цегли (380 мм) і утеплені мінеральною ватою (150мм).
Перекриття і покрівля - залізобетонні плити. На покрівлі - утеплювач (30 см) та гідроізоляційна мембрана.
Двері - алюмінієві, профіль “Преміум Термо” (Польща) з вертикальною вхідною ручкою та електронною системою входу.
Вікна - Salamander BluEvolution92: шестикамерні з хорошою фурнітурою, “теплий” монтаж.

ЯКІ ЩЕ ПЕРЕВАГИ?

У ЖК “Струмочок” заплановане будівництво великої зони відпочинку на чотири тисячі квадратних метрів. Тут буде майданчик для гри в баскетбол і волейбол, кілька лаунж-зон із лавочками і кілька зон дитячого майданчика для різного віку. Одна із них формою буде нагадувати корабель. На майданчиках будуть батути, труби і гірки для спуску, пісочниці з «екскаваторами», різні сучасні елементи для ігор.
Під Луцьком у котеджному містечку продається готовий будинок: що входить у ціну. ФОТО*
Під Луцьком у котеджному містечку продається готовий будинок: що входить у ціну. ФОТО*

Дитячий майданчик ЖК "Струмочок" і ЖК "Амстердам"

Про те, які ще новинки заплановані у житлових комплексах “Інвестора” - читайте в інтерв’ю із директором компанії Андрієм Разумовським “Ми створюємо будівельну моду”

Наразі усі будинки ЖК “Струмочок” збудовані. Зараз тривають роботи із розведення комунікацій та благоустрою.

Також поруч із “Струмочком” почали будівництво нового ЖК “Амстердам”. Тут будуть застосовані найновіші будівельні матеріали та технології, які використовують в Європі. Унікальне планування квартир, безбар’єрні під’їзди, власна котельня в підвалі та відсутність газових котлів і труб всередині будинку, нова класифікація житла за кількістю спалень, професійна обслуговуюча компанія - новинки, які запровадять в “Амстердамі” і які на кілька кроків просунуть розвиток житлової нерухомості Волині.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, ЩО ЗАРАЗ В “АМСТЕРДАМІ” ДІЄ ВІДРАЗУ ДВІ АКЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ:
1-спальні квартири: мінімальний перший внесок від 2 500$ і відтермінування – на 2 роки без жодних відсотків. При цьому місячна виплата за квартиру, залежно від її площі, буде становити приблизно 950$. Більше про акцію читати тут.
1- та 2-спальні квартири за спеціальними акційними цінами від 23 000$. Більше про акцію читати тут.

Звіт із будівельного майданчика ЖК “Струмочок” та ЖК “Амстердам” дивіться у відео:




Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?

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Теги: Інвестор, продаж будинку, Струмівка
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