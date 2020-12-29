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У Луцьку п'яний хлопець за кермом авто спричинив аварію

У Луцьку п'яний хлопець за кермом авто спричинив аварію
13 січня на вулиці Шопена сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Один із водіїв був п'яний.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Прибувши на місце автопригоди, інспектори встановили, що 24-річний водій автомобіля Daewoo Matiz на перехресті нерівнозначних доріг, рухаючись по другорядній дорозі не дав дорогу Renault Kangoo, який наближався до перехрестя головною дорогою. У результаті цього відбулося зіткнення.

На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, тільки автівки зазнали механічних пошкоджень.

Під час спілкування із керманичем Daewoo Matiz патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння показав результат – 1,76 проміле, що майже в 9 разів перевищує допустиму норму.

На кермувальника патрульні склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч.1 ст.130 (керування у стані сп’яніння) КУпАП.

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Теги: Шопена, п'яна аварія, Луцьк
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