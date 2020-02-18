Ціну на газ для населення знизять на 30%, – ОП





Про це йдеться на сайті

«Ринкові ціни на сьогодні завеликі, особливо якщо зважати на пандемію. Ми як держава повинні стояти на захисті своїх громадян, а це означає – в економічному плані теж», – наголосив Володимир Зеленський.



На нараді після тривалого обговорення ухвалили рішення про зменшення ціни на газ нижче ринкової. Це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.



«Сьогодні на нараді під керівництвом Президента України досягнуто рішення про запровадження на час карантину державного регулювання цін на газ. Це не означає, що ми відходимо від ринкового регулювання ціни на газ, але оскільки в даний момент надзвичайно складна ситуація з карантинними обмеженнями, з COVID, з можливістю людей отримувати додаткові доходи, відповідно, буде запроваджено державне регулювання. Орієнтовно сьогодні деякі облгази продають за ціною більше 10 гривень, тобто із запровадженням цього регулювання відбудеться зниження ціни газу більш ніж на 30%», – сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



За словами виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка, це рішення має бути впроваджене й повністю запрацює вже з лютого.



«Тобто з першого лютого всі споживачі України будуть сплачувати суттєво менше за природний газ. Можу сказати, що, за нашими даними, середня ціна на газ в Україні в січні була вище, ніж 9600 гривень. Відповідно, ціна буде знижена в середньому для населення України до 6999 гривень», – повідомив Юрій Вітренко.



«Окрім цього, є низка рішень по цінах за розподіл газу – так звана абонплата. Також ми опрацювали це з профільним комітетом, депутатами Верховної Ради – проситимемо про прийняття відповідного законопроекту і зниження ціни в галузі розподілу газу і зменшення цієї абонплати», – додав Денис Шмигаль.



«Однак пам’ятайте, що ми зберігаємо реформу. Ці зміни – не крок назад. Це зміни, які потрібні кожному українцю у зв’язку зі складною економічною ситуацією, у якій ми опинилися через пандемію. Обмеження тарифної сітки – це ідеологія лише карантинних заходів», – наголосив Володимир Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 13 січня, представники Кабінету Міністрів, НКРЕКП, очільник НАК «Нафтогаз України» та фахівці у галузі економіки, електро- та газової енергетики зібралися на нараду, аби вирішити питання із зависокими цінами на газ для українців.Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

«Ринкові ціни на сьогодні завеликі, особливо якщо зважати на пандемію. Ми як держава повинні стояти на захисті своїх громадян, а це означає – в економічному плані теж», – наголосивНа нараді після тривалого обговорення ухвалили рішення про зменшення ціни на газ нижче ринкової. Це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.«Сьогодні на нараді під керівництвом Президента України досягнуто рішення про запровадження на час карантину державного регулювання цін на газ. Це не означає, що ми відходимо від ринкового регулювання ціни на газ, але оскільки в даний момент надзвичайно складна ситуація з карантинними обмеженнями, з COVID, з можливістю людей отримувати додаткові доходи, відповідно, буде запроваджено державне регулювання. Орієнтовно сьогодні деякі облгази продають за ціною більше 10 гривень, тобто із запровадженням цього регулювання відбудеться зниження ціни газу більш ніж на 30%», – сказав прем'єр-міністрЗа словами виконувача обов’язків міністра енергетики, це рішення має бути впроваджене й повністю запрацює вже з лютого.«Тобто з першого лютого всі споживачі України будуть сплачувати суттєво менше за природний газ. Можу сказати, що, за нашими даними, середня ціна на газ в Україні в січні була вище, ніж 9600 гривень. Відповідно, ціна буде знижена в середньому для населення України до 6999 гривень», – повідомив Юрій Вітренко.«Окрім цього, є низка рішень по цінах за розподіл газу – так звана абонплата. Також ми опрацювали це з профільним комітетом, депутатами Верховної Ради – проситимемо про прийняття відповідного законопроекту і зниження ціни в галузі розподілу газу і зменшення цієї абонплати», – додав Денис Шмигаль.«Однак пам’ятайте, що ми зберігаємо реформу. Ці зміни – не крок назад. Це зміни, які потрібні кожному українцю у зв’язку зі складною економічною ситуацією, у якій ми опинилися через пандемію. Обмеження тарифної сітки – це ідеологія лише карантинних заходів», – наголосив Володимир Зеленський.

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