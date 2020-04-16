Волинські рятувальники винесли з палаючого гаража газовий балон, аби уникнути вибуху
Сьогодні, 18:20
В одному із сіл Ківерцівського району рятувальники запобігли вибуху газового балону та ліквідували пожежу в гаражі.
13 січня об 11:13 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в цегляному гаражі в с. Небіжка Ківерцівського району, повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
До місця події прибули чергові відділення вогнеборці 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька та 6-ї ДПРЧ м. Ківерці управління ДСНС у Волинській області.
Після проведеної розвідки пожежі на гасіння вогню, що вже вихопився на дах будівлі, подали 2 спеціальних водяних стволи. Рятувальники працювали в складі ланки газодимозахисної служби в апаратах на стисненому повітрі. Зайшовши всередину гаражу, бійці ДСНС виявили там газовий балон, охолодили його водяними струменями та винесли назовні, чим запобігли вибуху.
Пожежу вдалось локалізувати об 11:42, о 12:23 – ліквідувати.
Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей опалення.
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13 січня об 11:13 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в цегляному гаражі в с. Небіжка Ківерцівського району, повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
До місця події прибули чергові відділення вогнеборці 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька та 6-ї ДПРЧ м. Ківерці управління ДСНС у Волинській області.
Після проведеної розвідки пожежі на гасіння вогню, що вже вихопився на дах будівлі, подали 2 спеціальних водяних стволи. Рятувальники працювали в складі ланки газодимозахисної служби в апаратах на стисненому повітрі. Зайшовши всередину гаражу, бійці ДСНС виявили там газовий балон, охолодили його водяними струменями та винесли назовні, чим запобігли вибуху.
Пожежу вдалось локалізувати об 11:42, о 12:23 – ліквідувати.
Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей опалення.
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