Зеленський видав указ про відправку українських військових в Косово
Сьогодні, 03:18
Президент України Володимир Зеленський видав указ про направлення українських військових в Косово. Військові приєднаються до миротворчої місії ООН.
Про це йдеться на сайті Офісу президента, - пише РБК-Україна.
Як зазначається в тексті указу, участь українських військових в миротворчій місії ООС на території Косово сприятиме підтриманню міжнародного миру і безпеки. Також вона відповідає національним інтересам держави.
"Направити до Республіки Сербія для участі України в місії ООН у справах тимчасової адміністрації в Косово національний персонал з-поміж військовослужбовців Збройних сил України загальною чисельністю до 2 осіб", - йдеться в указі.
Зазначимо, Республіка Косово утворилася в результаті одностороннього проголошення незалежності у 2008 році та відокремленні від Сербії. Її незалежність не визнає низка країн, у тому числі Україна.
До одностороннього проголошення незалежності в Косово був албансько-сербський конфлікт 1998-1999 років, входження військ країн НАТО і кілька років життя під контролем ООН і ЄС.
Нагадаємо, у вересні 2020 року Сербія та Косово під час переговорів у США домовилися про нормалізацію відносин в економіці.
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Про це йдеться на сайті Офісу президента, - пише РБК-Україна.
Як зазначається в тексті указу, участь українських військових в миротворчій місії ООС на території Косово сприятиме підтриманню міжнародного миру і безпеки. Також вона відповідає національним інтересам держави.
"Направити до Республіки Сербія для участі України в місії ООН у справах тимчасової адміністрації в Косово національний персонал з-поміж військовослужбовців Збройних сил України загальною чисельністю до 2 осіб", - йдеться в указі.
Зазначимо, Республіка Косово утворилася в результаті одностороннього проголошення незалежності у 2008 році та відокремленні від Сербії. Її незалежність не визнає низка країн, у тому числі Україна.
До одностороннього проголошення незалежності в Косово був албансько-сербський конфлікт 1998-1999 років, входження військ країн НАТО і кілька років життя під контролем ООН і ЄС.
Нагадаємо, у вересні 2020 року Сербія та Косово під час переговорів у США домовилися про нормалізацію відносин в економіці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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