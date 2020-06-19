вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Дон Корлеоне», «трєнєр-отєц»: ексгравець «Волині» охарактеризував Кварцяного

«Дон Корлеоне», «трєнєр-отєц»: ексгравець «Волині» охарактеризував Кварцяного
Захисник "Вереса" Дмитро Нємчанінов, який свого часу захищав кольори луцької "Волині", озвучив трійку найкращих тренерів у своїй кар'єрі.

Про це повідомляє Футбол24.

"Зараз для мене тренер номер один це Вірт, тому що я граю за його команду. Якби його не було у Вересі, то я би туди не перейшов. Це була його ініціатива, він мене хотів бачити в колективі. У мене з ним є повне взаєморозуміння", - сказав футболіст і додав: "Окрім Вірта назву ще Кучука і Санжара. А Віталій Володимирович Кварцяний? Він окремо, як Дон Корлеоне. Трєнєр-отєц".

Нагадаємо, Нємчанінов – вихованець Динамо. До Вереса приєднався у вересні 2020 року як вільний агент. Окрім рівненської команди встиг пограти за овідіопольський Дністер, вінницьку Ниву, кропивницьку Зірку, луцьку Волинь, одеський Чорноморець, донецький Олімпік, чернігівську Десну, львівський Рух, російські Крилья Совєтов та словацьку Ністру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Кварцяний, футбол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, скільки інфікованих коронавірусом виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:43
У Польщі загинув водій вантажівки на волинських номерах
Сьогодні, 08:36
«Дон Корлеоне», «трєнєр-отєц»: ексгравець «Волині» охарактеризував Кварцяного
Сьогодні, 08:10
На Волині засудили учня, який торгував наркотиками
Сьогодні, 07:35
Освітню програму для учнів 5-9 класів винесли на громадське обговорення
Сьогодні, 06:31
Схожі новини
«Люблю дивитися російські кримінальні серіали»,– Віталій Кварцяний «Люблю дивитися російські кримінальні серіали»,– Віталій Кварцяний
19 червень, 2020, 22:48
Кварцяний пішов з посади президента «Волині» Кварцяний пішов з посади президента «Волині»
30 листопад, 2017, 11:11
Кварцяний розповів про ситуацію з боргами «Волині» Кварцяний розповів про ситуацію з боргами «Волині»
19 червень, 2017, 13:46
«Волинь» не взяла з бюджету «ні одної копійки», - Кварцяний «Волинь» не взяла з бюджету «ні одної копійки», - Кварцяний
21 березень, 2017, 10:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні почав дешевшати долар
Сьогодні, 09:00
 0
Повідомили, скільки інфікованих коронавірусом виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:43
 0
У Польщі загинув водій вантажівки на волинських номерах
Сьогодні, 08:36
 0
«Дон Корлеоне», «трєнєр-отєц»: ексгравець «Волині» охарактеризував Кварцяного
Сьогодні, 08:10
 0
На Волині засудили учня, який торгував наркотиками
Сьогодні, 07:35
 0
Медіа
відео
1/8