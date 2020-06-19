«Дон Корлеоне», «трєнєр-отєц»: ексгравець «Волині» охарактеризував Кварцяного





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"Зараз для мене тренер номер один це Вірт, тому що я граю за його команду. Якби його не було у Вересі, то я би туди не перейшов. Це була його ініціатива, він мене хотів бачити в колективі. У мене з ним є повне взаєморозуміння", - сказав футболіст і додав: "Окрім Вірта назву ще Кучука і Санжара. А Віталій Володимирович Кварцяний? Він окремо, як Дон Корлеоне. Трєнєр-отєц".



Нагадаємо, Нємчанінов – вихованець Динамо. До Вереса приєднався у вересні 2020 року як вільний агент. Окрім рівненської команди встиг пограти за овідіопольський Дністер, вінницьку Ниву, кропивницьку Зірку, луцьку Волинь, одеський Чорноморець, донецький Олімпік, чернігівську Десну, львівський Рух, російські Крилья Совєтов та словацьку Ністру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Захисник "Вереса" Дмитро Нємчанінов, який свого часу захищав кольори луцької "Волині", озвучив трійку найкращих тренерів у своїй кар'єрі.Про це повідомляє Футбол24. "Зараз для мене тренер номер один це Вірт, тому що я граю за його команду. Якби його не було у Вересі, то я би туди не перейшов. Це була його ініціатива, він мене хотів бачити в колективі. У мене з ним є повне взаєморозуміння", - сказав футболіст і додав: "Окрім Вірта назву ще Кучука і Санжара. А Віталій Володимирович Кварцяний? Він окремо, як Дон Корлеоне. Трєнєр-отєц".Нагадаємо, Нємчанінов – вихованець Динамо. До Вереса приєднався у вересні 2020 року як вільний агент. Окрім рівненської команди встиг пограти за овідіопольський Дністер, вінницьку Ниву, кропивницьку Зірку, луцьку Волинь, одеський Чорноморець, донецький Олімпік, чернігівську Десну, львівський Рух, російські Крилья Совєтов та словацьку Ністру.

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