Освітню програму для учнів 5-9 класів винесли на громадське обговорення





Як передає



«Під час розроблення проєкту документа враховано гарантовані державою права щодо академічної, організаційної, фінансової та кадрової автономії закладів освіти, а також права педагогічних працівників на академічну свободу», – зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.



У проєкті представлені два варіанти типових навчальних планів: для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою, а також для тих, де є класи (групи) з навчанням мовою корінного народу або національної меншини поряд з державною мовою, та тих, у яких є класи (групи) з навчанням українською мовою та вивченням мови корінного народу або національної меншини.



Зокрема, порівняно з чинною Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (затвердженою наказом МОН 20.04.2018 №405) у проєкті збільшено кількість навчальних годин на вивчення української та іноземної мов, математики, інформатики, предметів природничої освітньої галузі.



Передбачається, що заклади освіти можуть самостійно визначати кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі в межах заданого базовим навчальним планом діапазону. Це дає змогу перерозподіляти навчальні години між галузями на опанування навчальних предметів та інтегрованих курсів, а також на вибіркові освітні компоненти й враховувати особливості організації освітнього процесу та освітні потреби учнів, наголосили в МОН.



Зауваження та пропозиції до проєкту МОН приймає до 28 січня.



Як повідомлялося, у вересні 2020 року Кабінет Міністрів затвердив Державний стандарт базової середньої освіти, який створює умови для продовження реформи «Нова українська школа» у 5-9 класах з 2022 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство освіти та науки представило для громадського обговорення проєкт Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти.Як передає Укрінформ , про це повідомляє пресслужба відомства.«Під час розроблення проєкту документа враховано гарантовані державою права щодо академічної, організаційної, фінансової та кадрової автономії закладів освіти, а також права педагогічних працівників на академічну свободу», – зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.У проєкті представлені два варіанти типових навчальних планів: для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою, а також для тих, де є класи (групи) з навчанням мовою корінного народу або національної меншини поряд з державною мовою, та тих, у яких є класи (групи) з навчанням українською мовою та вивченням мови корінного народу або національної меншини.Зокрема, порівняно з чинною Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (затвердженою наказом МОН 20.04.2018 №405) у проєкті збільшено кількість навчальних годин на вивчення української та іноземної мов, математики, інформатики, предметів природничої освітньої галузі.Передбачається, що заклади освіти можуть самостійно визначати кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі в межах заданого базовим навчальним планом діапазону. Це дає змогу перерозподіляти навчальні години між галузями на опанування навчальних предметів та інтегрованих курсів, а також на вибіркові освітні компоненти й враховувати особливості організації освітнього процесу та освітні потреби учнів, наголосили в МОН.Зауваження та пропозиції до проєкту МОН приймає до 28 січня.Як повідомлялося, у вересні 2020 року Кабінет Міністрів затвердив Державний стандарт базової середньої освіти, який створює умови для продовження реформи «Нова українська школа» у 5-9 класах з 2022 року.

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