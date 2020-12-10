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«Ніхто не застрахований»: у волинській Держекоінспекції прокоментували затримання працівників на хабарі

«Ніхто не застрахований»: у волинській Держекоінспекції прокоментували затримання працівників на хабарі
В Державній екологічній інспекції Волині прокоментували ситуацію щодо затримання двох працівників на отриманні хабаря.

Керівник Олександр Кралюк каже: нарікань на цих працівників раніше не було, - повідомляє Суспільне.

"Ніхто не застрахований з керівників, що в підлеглих можуть траплятися такі прикрі події, нікого не буду ні захищати, ні "здавати", якщо це виявиться інсинуацією", - каже керівник волинських екологів.

В Держекоінспекції кажуть, що до повідомлення про хабарництво ці працівники сумлінно виконували свою роботу. Зі слів Олександра Кралюка, за 10 місяців минулого року ці працівники нарахували різним підприємствам близько 10 мільйонів збитків, які ті завдали державі. Та додав, що за 9 місяців роботи екоінспекції, загалом нарахували збитків на 150 млн. грн.

Олександр Кралюк каже: після звістки про затримання, одразу надав поліції доступ до робочих місць колег, для проведення слідчих дій. Вразі доведення їхньої вини, вимагатиме найвищої міри покарання, - каже керівник.

Нагадаємо, двох посадовців Державної екологічної інспекції затримали на одержанні тисячі доларів хабаря 12-го січня, - про це повідомила речниця обласної прокуратури Наталія Мурахевич. Слідство вважає, що два начальники відділів обласного управління Державної екологічної інспекції, вимагали від суб’єкта господарювання кошти за зменшення розміру штрафних санкцій, накладених на підприємство за ненормативні викиди забруднюючих речовин у повітря. Екологам загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Суспільне готове озвучити позиції затриманих, якщо вони виявлять таке бажання та вийдуть на зв'язок із редакцією.

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Теги: хабар, Волинь, Луцьк, Держекоінспекція
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