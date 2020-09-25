Засніжене волинське місто показали з висоти пташиного польоту. ФОТО





Світлини опублікували на сторінках видання



Сніг на вулицях міста пролежить довший час, ніж попередній сніжок. Так синоптики обіцяють значні морози на вікенд 16-17 січня. Стовпчик термометра опуститься у ніч на 16-те до мінус 19-ти градусів.



Обіцяють сніжок у четвер 14-го та п’ятницю 15-го січня. Наступний зимовий тиждень у Нововолиниську буде досить прохолодним, проте, ми впевнені, місто буде дуже гарним.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Місто Нововолинськ зазнімкували з висоти пташиного польоту за допомогою дрона.Світлини опублікували на сторінках видання БУГ Сніг на вулицях міста пролежить довший час, ніж попередній сніжок. Так синоптики обіцяють значні морози на вікенд 16-17 січня. Стовпчик термометра опуститься у ніч на 16-те до мінус 19-ти градусів.Обіцяють сніжок у четвер 14-го та п’ятницю 15-го січня. Наступний зимовий тиждень у Нововолиниську буде досить прохолодним, проте, ми впевнені, місто буде дуже гарним.

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