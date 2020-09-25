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Засніжене волинське місто показали з висоти пташиного польоту. ФОТО

Засніжене волинське місто показали з висоти пташиного польоту. ФОТО
Місто Нововолинськ зазнімкували з висоти пташиного польоту за допомогою дрона.

Світлини опублікували на сторінках видання БУГ.

Сніг на вулицях міста пролежить довший час, ніж попередній сніжок. Так синоптики обіцяють значні морози на вікенд 16-17 січня. Стовпчик термометра опуститься у ніч на 16-те до мінус 19-ти градусів.

Обіцяють сніжок у четвер 14-го та п’ятницю 15-го січня. Наступний зимовий тиждень у Нововолиниську буде досить прохолодним, проте, ми впевнені, місто буде дуже гарним.




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Теги: Волинь, фото, Нововолинськ
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