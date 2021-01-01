Де перечекати негоду: де на Волині облаштували місця відстою транспорту

Патрульна поліція Волині інформує про місця відстою транспортних засобів у разі ускладнення погодніх умов, пов’язаних з сильними опадами у вигляді снігу, що можуть спричинити перемети та затори.Про це йдеться у повідомленні на сторінці поліції Волині.Передбачені місця стоянки вантажних транспортних засобів:- ПАС № 46 «Доманове» (км 2) та ПАС № 44 «Воля Любитівська» (км 92), майданчик відстою транспорту служби доріг смт. Ратне (км 22), с. Дубова (км 71), «Зелений гай» (км 133), майданчиках під охороною Автокемпінг «Лагуна» (км 159), АЗС ТзОВ «Волинська нафтогазова компанія» (км 168), автомобільної дороги М-19 Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на Бухарест).- МАПП «Автопорт – Ягодин» (км 505), СТО «Волиньпаркінг» (км 488), ТзОВ «Ідея» (км 444) та ДП «Волинський облавтодор» (км 383), автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на Люблін).Майданчиках відстою транспорту служби доріг с. Війниця (км 41),с. Березовичі (км 34), с. Забороль (км 83), «ТзОВ Транс-Імперія» (км 98)- с. Струмівка та АЗС «WOG» поблизу с. Кадище, автомобільної дороги Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне.- Майданчиках відстою транспорту служби доріг межа Львівщини (км 70), кафе «Діброва» (км 91), та ТзОВ «Захід Транс Сервіс Плюс» с. Гірка Полонка (км 128), автомобільної дороги Н-17 Львів – Радехів – Луцьк.- ПАС №12 «Ківерці» (км 14), (300 м ліворуч по а/д Т-03-09) та ПАС №14 «Маневичі» (км 76), автомобільної дороги Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ.- Майданчиках служби доріг кафе «Сосновий бір» (4 км),с. Городилець (км 9 ), с. Верба (км 43), с. Заріччя (км 59), району р. Західний Буг (км 89) та майданчику під охороною транспорту м. Нововолинськ (км 72), автомобільної дороги Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква.