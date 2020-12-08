Сім'я лишилася без нічого: на Волині вогонь знищив будинок

На Волині пожежа знищмла житло і практично всі речі сім'їПожежа сталася на вулиці Луговій у селі Сереховичі, на Старовижівщині, - повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці Ростислав Шиманський."Вогнем повністю знищено як сам будинок, так і всі домашні речі, одяг, продукти харчування, меблі, побутову техніку. Мати і син практично залишились без засобів для проживання. Просимо небайдужих допомогти сім'ї, як коштами, так і одягом, продуктами харчування", - йдеться на у дописі.Всі небайдужі можуть перерахувати кошти на карткуНаразі сім'я проживає у будинку Валентини Білоус, яка прихистила погорільців.