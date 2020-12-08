Сім'я лишилася без нічого: на Волині вогонь знищив будинок
Сьогодні, 22:21
На Волині пожежа знищмла житло і практично всі речі сім'ї Ірини Актанко.
Пожежа сталася на вулиці Луговій у селі Сереховичі, на Старовижівщині, - повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці Ростислав Шиманський.
"Вогнем повністю знищено як сам будинок, так і всі домашні речі, одяг, продукти харчування, меблі, побутову техніку. Мати і син практично залишились без засобів для проживання. Просимо небайдужих допомогти сім'ї, як коштами, так і одягом, продуктами харчування", - йдеться на у дописі.
Всі небайдужі можуть перерахувати кошти на картку Актанко І.Е.: 4790 7299 4828 9608.
Наразі сім'я проживає у будинку Валентини Білоус, яка прихистила погорільців.
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Пожежа сталася на вулиці Луговій у селі Сереховичі, на Старовижівщині, - повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці Ростислав Шиманський.
"Вогнем повністю знищено як сам будинок, так і всі домашні речі, одяг, продукти харчування, меблі, побутову техніку. Мати і син практично залишились без засобів для проживання. Просимо небайдужих допомогти сім'ї, як коштами, так і одягом, продуктами харчування", - йдеться на у дописі.
Всі небайдужі можуть перерахувати кошти на картку Актанко І.Е.: 4790 7299 4828 9608.
Наразі сім'я проживає у будинку Валентини Білоус, яка прихистила погорільців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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