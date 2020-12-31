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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, скільки інфікованих коронавірусом виявили в Україні за минулу добу

Повідомили, скільки інфікованих коронавірусом виявили в Україні за минулу добу
7 925 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 14 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 233 дитини та 345 медпрацівників.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 14 січня.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 2 229 осіб;
летальних випадків – 162;
одужало – 10 192 особи;
здійснили тестувань за добу – 54 265 (зокрема методом ПЛР – 33 349, методом ІФА – 20 916).

Добовий показник захворюваності незначно виріс, днем раніше виявили 6409 випадків зараження COVID-19.

Кількість тих, хто одужав за добу, знову перевищила кількість нових хворих. Така тенденція спостерігається шостий день поспіль.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 138 764 особи;
одужало – 837 063 особи;
летальних випадків – 20 376;
провели ПЛР-тестувань – 5 874 851.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (794), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 794 випадки;
Вінницька область – 214 випадків;
Волинська область – 221 випадок;
Дніпропетровська область – 317 випадків;
Донецька область – 588 випадків;
Житомирська область – 373 випадки;
Закарпатська область – 119 випадків;
Запорізька область – 554 випадки;
Івано-Франківська область – 141 випадок;
Київська область – 410 випадків;
Кіровоградська область – 83 випадки;
Луганська область – 214 випадків;
Львівська область – 482 випадки;
Миколаївська область – 460 випадків;
Одеська область – 357 випадків;
Полтавська область – 345 випадків;
Рівненська область – 280 випадків;
Сумська область – 265 випадків;
Тернопільська область – 209 випадків;
Харківська область – 378 випадків;
Херсонська область – 117 випадків;
Хмельницька область – 229 випадків;
Черкаська область – 307 випадків;
Чернівецька область – 196 випадків;
Чернігівська область – 272 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


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Теги: коронавірус, статистика, МОЗ
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