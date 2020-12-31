Повідомили, скільки інфікованих коронавірусом виявили в Україні за минулу добу

7 925 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 14 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 233 дитини та 345 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 14 січня.Також за минулу добу:госпіталізували – 2 229 осіб;летальних випадків – 162;одужало – 10 192 особи;здійснили тестувань за добу – 54 265 (зокрема методом ПЛР – 33 349, методом ІФА – 20 916).Добовий показник захворюваності незначно виріс, днем раніше виявили 6409 випадків зараження COVID-19.Кількість тих, хто одужав за добу, знову перевищила кількість нових хворих. Така тенденція спостерігається шостий день поспіль.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 138 764 особи;одужало – 837 063 особи;летальних випадків – 20 376;провели ПЛР-тестувань – 5 874 851.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (794), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 794 випадки;Вінницька область – 214 випадків;Волинська область – 221 випадок;Дніпропетровська область – 317 випадків;Донецька область – 588 випадків;Житомирська область – 373 випадки;Закарпатська область – 119 випадків;Запорізька область – 554 випадки;Івано-Франківська область – 141 випадок;Київська область – 410 випадків;Кіровоградська область – 83 випадки;Луганська область – 214 випадків;Львівська область – 482 випадки;Миколаївська область – 460 випадків;Одеська область – 357 випадків;Полтавська область – 345 випадків;Рівненська область – 280 випадків;Сумська область – 265 випадків;Тернопільська область – 209 випадків;Харківська область – 378 випадків;Херсонська область – 117 випадків;Хмельницька область – 229 випадків;Черкаська область – 307 випадків;Чернівецька область – 196 випадків;Чернігівська область – 272 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.