В Україні почав дешевшати долар





Як повідомляє



Офіційний курс



Нацбанк на 14 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:



100 USD США - 27,97 (13 січня - 28,04)



100 EUR - 34,04 (13 січня - 34,07)



Міжбанк



На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,98/28,00 грн/дол., до євро - на рівні 34,03/34,05 грн/євро.



Курс днем раніше



Національний банк України на середу, 13 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,05 грн / дол., тобто гривня зміцнилася на 15 копійок у порівнянні з попереднім показником.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національний банк України на четвер, 14 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,97 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.Як повідомляє УНІАН , згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 34,04 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.Нацбанк на 14 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:100 USD США - 27,97 (13 січня - 28,04)100 EUR - 34,04 (13 січня - 34,07)На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,98/28,00 грн/дол., до євро - на рівні 34,03/34,05 грн/євро.Національний банк України на середу, 13 січня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,05 грн / дол., тобто гривня зміцнилася на 15 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію