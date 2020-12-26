14 січня – яке сьогодні свято, традиції та заборони





Його відзначають у країнах, де святкують Різдво 7 січня за юліанським календарем. У цей день існує традиція, коли в дім першим повинен увійти чоловік, саме тому запрошують посівальників - хлопців, пише



Старий Новий рік - історичний феномен, який вийшов у результаті зміни літочислення. Для багатьох вірян Старий Новий рік має особливе значення, оскільки від душі відсвяткувати його вони можуть лише після закінчення Різдвяного посту. Цікаво, що різниця між юліанським і григоріанським календарями збільшується кожне століття, коли число сотень у році від Різдва Христового не є кратним чотирьом, на один день. З 1 березня 2100 року ця різниця складе 14 днів. А з 2101 року Різдво і Старий Новий рік будуть відзначатися на день пізніше. Ще православна церква 14 січня вшановує пам'ять святителя Василія Великого, архієпископа. Інші назви свята: "Василь Великий", "Старий Новий Рік", "Свиняче свято", "Початок страшних вечорів".



Що сьогодні не можна робити



Дівчаткам і жінкам засівати не можна - вони не принесуть у дім щастя. Не можна залишати засівальників без нагороди, але й гроші віддавати не варто - ви позбудетеся своєї фінансової удачі.



Не можна важко фізично працювати і сваритися, а також давати або брати в борг.



Прикмети на 14 січня



З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:



- ясне зоряне небо - до хорошого врожаю;



- місяць йде на спад - навесні обійдеться без повеней;



- йде сніг і мороз - урожай зернових буде багатим.



14 січня іменини



Іменини у Василя, Михайла та Миколи.



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