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14 січня – яке сьогодні свято, традиції та заборони

14 січня – яке сьогодні свято, традиції та заборони
Християни східного обряду святкують Обрізання Господнє, день Василя і Старий Новий Рік.

Його відзначають у країнах, де святкують Різдво 7 січня за юліанським календарем. У цей день існує традиція, коли в дім першим повинен увійти чоловік, саме тому запрошують посівальників - хлопців, пише Уніан.

Старий Новий рік - історичний феномен, який вийшов у результаті зміни літочислення. Для багатьох вірян Старий Новий рік має особливе значення, оскільки від душі відсвяткувати його вони можуть лише після закінчення Різдвяного посту. Цікаво, що різниця між юліанським і григоріанським календарями збільшується кожне століття, коли число сотень у році від Різдва Христового не є кратним чотирьом, на один день. З 1 березня 2100 року ця різниця складе 14 днів. А з 2101 року Різдво і Старий Новий рік будуть відзначатися на день пізніше. Ще православна церква 14 січня вшановує пам'ять святителя Василія Великого, архієпископа. Інші назви свята: "Василь Великий", "Старий Новий Рік", "Свиняче свято", "Початок страшних вечорів".

Що сьогодні не можна робити

Дівчаткам і жінкам засівати не можна - вони не принесуть у дім щастя. Не можна залишати засівальників без нагороди, але й гроші віддавати не варто - ви позбудетеся своєї фінансової удачі.

Не можна важко фізично працювати і сваритися, а також давати або брати в борг.

Прикмети на 14 січня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- ясне зоряне небо - до хорошого врожаю;

- місяць йде на спад - навесні обійдеться без повеней;

- йде сніг і мороз - урожай зернових буде багатим.

14 січня іменини

Іменини у Василя, Михайла та Миколи.

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Теги: свято, традиції
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