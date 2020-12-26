14 січня – яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 09:55
Християни східного обряду святкують Обрізання Господнє, день Василя і Старий Новий Рік.
Його відзначають у країнах, де святкують Різдво 7 січня за юліанським календарем. У цей день існує традиція, коли в дім першим повинен увійти чоловік, саме тому запрошують посівальників - хлопців, пише Уніан.
Старий Новий рік - історичний феномен, який вийшов у результаті зміни літочислення. Для багатьох вірян Старий Новий рік має особливе значення, оскільки від душі відсвяткувати його вони можуть лише після закінчення Різдвяного посту. Цікаво, що різниця між юліанським і григоріанським календарями збільшується кожне століття, коли число сотень у році від Різдва Христового не є кратним чотирьом, на один день. З 1 березня 2100 року ця різниця складе 14 днів. А з 2101 року Різдво і Старий Новий рік будуть відзначатися на день пізніше. Ще православна церква 14 січня вшановує пам'ять святителя Василія Великого, архієпископа. Інші назви свята: "Василь Великий", "Старий Новий Рік", "Свиняче свято", "Початок страшних вечорів".
Що сьогодні не можна робити
Дівчаткам і жінкам засівати не можна - вони не принесуть у дім щастя. Не можна залишати засівальників без нагороди, але й гроші віддавати не варто - ви позбудетеся своєї фінансової удачі.
Не можна важко фізично працювати і сваритися, а також давати або брати в борг.
Прикмети на 14 січня
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- ясне зоряне небо - до хорошого врожаю;
- місяць йде на спад - навесні обійдеться без повеней;
- йде сніг і мороз - урожай зернових буде багатим.
14 січня іменини
Іменини у Василя, Михайла та Миколи.
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Його відзначають у країнах, де святкують Різдво 7 січня за юліанським календарем. У цей день існує традиція, коли в дім першим повинен увійти чоловік, саме тому запрошують посівальників - хлопців, пише Уніан.
Старий Новий рік - історичний феномен, який вийшов у результаті зміни літочислення. Для багатьох вірян Старий Новий рік має особливе значення, оскільки від душі відсвяткувати його вони можуть лише після закінчення Різдвяного посту. Цікаво, що різниця між юліанським і григоріанським календарями збільшується кожне століття, коли число сотень у році від Різдва Христового не є кратним чотирьом, на один день. З 1 березня 2100 року ця різниця складе 14 днів. А з 2101 року Різдво і Старий Новий рік будуть відзначатися на день пізніше. Ще православна церква 14 січня вшановує пам'ять святителя Василія Великого, архієпископа. Інші назви свята: "Василь Великий", "Старий Новий Рік", "Свиняче свято", "Початок страшних вечорів".
Що сьогодні не можна робити
Дівчаткам і жінкам засівати не можна - вони не принесуть у дім щастя. Не можна залишати засівальників без нагороди, але й гроші віддавати не варто - ви позбудетеся своєї фінансової удачі.
Не можна важко фізично працювати і сваритися, а також давати або брати в борг.
Прикмети на 14 січня
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- ясне зоряне небо - до хорошого врожаю;
- місяць йде на спад - навесні обійдеться без повеней;
- йде сніг і мороз - урожай зернових буде багатим.
14 січня іменини
Іменини у Василя, Михайла та Миколи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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