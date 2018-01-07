Від бухгалтера до прибиральниці: працівники луцької школи записали щедрувальний кліп. ВІДЕО
Сьогодні, 10:36
Колектив Луцької музичної школи №1 ім. Фридерика Шопена презентував відеокліп щедрівки "Добрий вечір тобі, пане господарю!".
Композицію виконали 100 щедрувальників, повідомляє Суспільне.
Серед учасників запису були викладачі-музиканти, бухгалтери, адмінперсонал, прибиральниці.
"Через карантинні обмеження записували щедрівку частинами. Кожен із шести відділів школи виконував окремі куплети щедрівки. Вдалося залучити усіх працівників закладу", - розповіла керівниця музичної школи Ольга Чуріна.
Змонтований кліп вже можна побачити на інтернет-сторінці музичної школи.
Через 19 років перша музична школа відзначатиме 100-річний ювілей і цьогорічне відеопривітання викладачів зберігатимуть в архіві, щоб показати його наступним поколінням музикантів, розповіла директорка закладу.
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Композицію виконали 100 щедрувальників, повідомляє Суспільне.
Серед учасників запису були викладачі-музиканти, бухгалтери, адмінперсонал, прибиральниці.
"Через карантинні обмеження записували щедрівку частинами. Кожен із шести відділів школи виконував окремі куплети щедрівки. Вдалося залучити усіх працівників закладу", - розповіла керівниця музичної школи Ольга Чуріна.
Змонтований кліп вже можна побачити на інтернет-сторінці музичної школи.
Через 19 років перша музична школа відзначатиме 100-річний ювілей і цьогорічне відеопривітання викладачів зберігатимуть в архіві, щоб показати його наступним поколінням музикантів, розповіла директорка закладу.
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