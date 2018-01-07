Від бухгалтера до прибиральниці: працівники луцької школи записали щедрувальний кліп. ВІДЕО





Композицію виконали 100 щедрувальників, повідомляє



Серед учасників запису були викладачі-музиканти, бухгалтери, адмінперсонал, прибиральниці.



"Через карантинні обмеження записували щедрівку частинами. Кожен із шести відділів школи виконував окремі куплети щедрівки. Вдалося залучити усіх працівників закладу", - розповіла керівниця музичної школи Ольга Чуріна.



Змонтований кліп вже можна побачити на інтернет-сторінці музичної школи.



Через 19 років перша музична школа відзначатиме 100-річний ювілей і цьогорічне відеопривітання викладачів зберігатимуть в архіві, щоб показати його наступним поколінням музикантів, розповіла директорка закладу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колектив Луцької музичної школи №1 ім. Фридерика Шопена презентував відеокліп щедрівки "Добрий вечір тобі, пане господарю!".Композицію виконали 100 щедрувальників, повідомляє Суспільне Серед учасників запису були викладачі-музиканти, бухгалтери, адмінперсонал, прибиральниці."Через карантинні обмеження записували щедрівку частинами. Кожен із шести відділів школи виконував окремі куплети щедрівки. Вдалося залучити усіх працівників закладу", - розповіла керівниця музичної школиЗмонтований кліп вже можна побачити на інтернет-сторінці музичної школи.Через 19 років перша музична школа відзначатиме 100-річний ювілей і цьогорічне відеопривітання викладачів зберігатимуть в архіві, щоб показати його наступним поколінням музикантів, розповіла директорка закладу.

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