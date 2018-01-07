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Від бухгалтера до прибиральниці: працівники луцької школи записали щедрувальний кліп. ВІДЕО

Від бухгалтера до прибиральниці: працівники луцької школи записали щедрувальний кліп. ВІДЕО
Колектив Луцької музичної школи №1 ім. Фридерика Шопена презентував відеокліп щедрівки "Добрий вечір тобі, пане господарю!".

Композицію виконали 100 щедрувальників, повідомляє Суспільне.

Серед учасників запису були викладачі-музиканти, бухгалтери, адмінперсонал, прибиральниці.

"Через карантинні обмеження записували щедрівку частинами. Кожен із шести відділів школи виконував окремі куплети щедрівки. Вдалося залучити усіх працівників закладу", - розповіла керівниця музичної школи Ольга Чуріна.

Змонтований кліп вже можна побачити на інтернет-сторінці музичної школи.

Через 19 років перша музична школа відзначатиме 100-річний ювілей і цьогорічне відеопривітання викладачів зберігатимуть в архіві, щоб показати його наступним поколінням музикантів, розповіла директорка закладу.


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Теги: музична школа, працівники, колядки, щедрівки
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