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Через негоду на Волині з кюветів та узбіч витягали 5 автомобілів

Через негоду на Волині з кюветів та узбіч витягали 5 автомобілів
13 січня рятувальники пожежно-рятувальних підрозділів Волинської області відбуксирували 5 автомобілів (1 вантажний та 4 легкові), що опинилися у кюветах та на узбіччях доріг через погіршення погодних умов, та надали допомогу 8 водіям і пасажирам транспортних засобів.

Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.

Інформують, що аварійно-рятувальні роботи проведені у Маневицькому, Горохівському, Локачинському, Іваничівському та Турійському районах.

Зокрема, 13 січня близько 21-ої години біля села Хренів Іваничівського опинився у кюветі вантажний автомобіль. Співробітники 5-ої Державної пожежно-рятувальної частини відбусирували автотранспортний засіб з кювету та встановили на тверде дорожнє покриття.

Для проведення аварійно-рятувальних робіт на автошляхах залучені 5 одиниць спеціальної техніки підвищеної прохідності, працювали 19 рятувальників.

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Теги: негода, рятувальники, буксир
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