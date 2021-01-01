На Волині суттєво зріс добовий показник захворюваності на коронавірус





Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.



Із загальної кількості випадків у містах і районах області виявили:



м. Луцьк – 70,

м. Нововолинськ – 6,

Володимир-Волинський район – 20,

Горохівський район – 21,

Іваничівський район – 3,

Камінь-Каширський район – 3,

Ківерцівський район – 15,

Ковельський район – 16,

Локачинський район – 8,

Любомльський район – 2,

Луцький район – 40,

Маневицький район – 4,

Ратнівський район – 8,

Рожищенський район – 2,

Шацький район - 3.



Усього станом на 14 січня в області зареєстрували 34 756 випадків.



Одужали – 31 608 осіб (за останню добу – 331).



Летальні випадки – 545 (за останню добу – 3: м. Луцьк – 2, Горохівський район – 1 ).



Методом ПЛР всього обстежили 136 296 осіб, за минулу добу - 788 осіб.



Зауважимо, що учора, 13 січня, повідомляли про 143 нові випадки, натомість 12 січня - про 99.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 221 випадок захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.Із загальної кількості випадків у містах і районах області виявили:м. Луцьк – 70,м. Нововолинськ – 6,Володимир-Волинський район – 20,Горохівський район – 21,Іваничівський район – 3,Камінь-Каширський район – 3,Ківерцівський район – 15,Ковельський район – 16,Локачинський район – 8,Любомльський район – 2,Луцький район – 40,Маневицький район – 4,Ратнівський район – 8,Рожищенський район – 2,Шацький район - 3.Усього станом на 14 січня в області зареєстрували 34 756 випадків.Одужали – 31 608 осіб (за останню добу – 331).Летальні випадки – 545 (за останню добу – 3: м. Луцьк – 2, Горохівський район – 1 ).Методом ПЛР всього обстежили 136 296 осіб, за минулу добу - 788 осіб.Зауважимо, що учора, 13 січня, повідомляли про 143 нові випадки, натомість 12 січня - про 99.

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