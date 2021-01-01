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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині суттєво зріс добовий показник захворюваності на коронавірус

На Волині суттєво зріс добовий показник захворюваності на коронавірус
За минулу добу на Волині зареєстрували 221 випадок захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.

Із загальної кількості випадків у містах і районах області виявили:

м. Луцьк – 70,
м. Нововолинськ – 6,
Володимир-Волинський район – 20,
Горохівський район – 21,
Іваничівський район – 3,
Камінь-Каширський район – 3,
Ківерцівський район – 15,
Ковельський район – 16,
Локачинський район – 8,
Любомльський район – 2,
Луцький район – 40,
Маневицький район – 4,
Ратнівський район – 8,
Рожищенський район – 2,
Шацький район - 3.

Усього станом на 14 січня в області зареєстрували 34 756 випадків.

Одужали – 31 608 осіб (за останню добу – 331).

Летальні випадки – 545 (за останню добу – 3: м. Луцьк – 2, Горохівський район – 1 ).

Методом ПЛР всього обстежили 136 296 осіб, за минулу добу - 788 осіб.

Зауважимо, що учора, 13 січня, повідомляли про 143 нові випадки, натомість 12 січня - про 99.

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Теги: коронавірус, статистика, Волинь
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