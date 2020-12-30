Smart-квартири у «DREAM TOWN» розлітаються як гарячі пиріжки*

«Smart-квартири» розлітаються як гарячі пиріжки», - кажуть у консультаційному центрі «DREAM TOWN» компанії «Єврохолдінг».Сучасний темп життя не дозволяє витрачати час і ресурси на непотрібні речі. Люди шукають максимальну зручність, раціоналізм та функціональність у всьому.«Smart» в перекладі з англійської - «розумний», «інтелектуальний». Очевидно, тому «smart-квартири» і популярні в США, Німеччині та Франції вже понад 10 років. Площа таких квартир не перевищує 30 метрів квадтраних, але вони мають неабияку популярність. «Smart» – це квартира, де можна найбільш яскраво продемонструвати мистецтво оптимізації простору і функціональності дизайну. В умовах сучасного ритму життя не так зручно утримувати велику квартиру, та й часу для утримування та догляд за своїми 100 метрами не завжди вистачає.«Smart-квартира» - це ефективне використання кожного квадратного метра житла і можливість зробити життя простішим, уникаючи непотрібних витрат. Це грамотно організований простір, що дозволяє максимально задіяти всю житлову площу.Великою перевагою житлового комплексу «DREAM TOWN» є наявність розширеної інфраструктури від озеленення до майданчиків для заняття спортом, підземних паркінгів, відсутність несучих конструкцій, які заховані в основний каркас будинку, панорамне скління, комірки – усе, що пропонують забудовники нового сучасного житла.Ну і, звісно, економія на оплаті комунальних послуг: менше грошей на погашення рахунків за опалення і енергопостачання за рахунок малої площі. Невеликий простір швидше прогрівається, тому нескладно зрозуміти, що на цьому теж вдасться заощадити.Цей варіант для житла підійде для студентів або старших людей, невеликих сімей або тих, хто живе сам чи з парою. «Smart-житло» вигідно здати в оренду, інвестуючи менше і отримуючи в результаті як при купівлі однокімнатної квартири, тому що окупність «smart-квартири» в рази швидша.Компанія «Єврохолдінг», вивчаючи вітчизняний та світовий досвід та враховуючи попит на ринку нерухомості на «розумне» житло, вперше в Луцьку запропонувала квартири «smart-формату» у житловому комплексі «DREAM TOWN». Такі планування можна побачити у 3-му будинку комплексу. На вибір є чотири варіанти квартир різного метражу (від 26 кв.м) та планувальних рішень.«Лише місяць як стартував продаж 3 будинку нашого комплексу, де ми пропонуємо «smart-квартири» і ми дуже задоволенні рівнем зацікавленості до них наших покупців, - ділиться враженнями керівник консультаційного центру «DREAM TOWN». - Тому, тим хто планує придбати доступне житло, радимо не затягувати, тим більше, що зараз діють зручні умови розтермінування. Також наші дизайнери поділяться «лайфхаками» щодо розстановки меблів зі збереженням максимального вільного простору. Мешканці «smart-квартир» у «DREAM TOWN» матимуть розвинену внутрішню інфраструктуру, що передбачає наявність дитячих та спортивних майданчиків, магазинів, підземного паркінгу, красивий зелений двір із зонами для відпочинку».