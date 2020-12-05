У лікарні помер молодий чоловік, якого збили у Камінь-Каширському районі





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Інформують, що пішохода з численними переломами госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні.



Вчора, 13 січня, вранці чоловік помер.



За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження). Досудове розслідування, під час якого будуть встановлені всі обставини автопригоди, триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 12 січня, близько 23 години, у селі Нуйно Камінь-Каширського району 54-річний водій Citroen Jumpy здійснив наїзд на 27-річного місцевого мешканця.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Інформують, що пішохода з численними переломами госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні.Вчора, 13 січня, вранці чоловік помер.За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження). Досудове розслідування, під час якого будуть встановлені всі обставини автопригоди, триває.

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